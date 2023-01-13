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OPINION

Історія про м’яку силу російських спецслужб

Сергій Висоцький
13 січня, 2023 п'ятниця
18:00
Погляд Сергій Висоцький

Як російські агенти впливу з професорськими ступенями просувають потрібні для країни-агресора наративи за кордоном

Є така російська пані Віра Миронова. Вона — великий та шанований "експерт" з терористичних рухів. Хтось титрує її як "воєнного експерта". Пані Віра — класична людина без біографії. Купа програм в американських університетах. Дослідник в одному з центрів Гарварду. Але ніде ані слова про місце народження, базову освіту, досвід роботи.

Ні, пані Віра, не схвалює політику Путіна. Її запрошують до себе писати провідні медіа світу. Коментарі в неї беруть фінансовані Держдепом радіо та ТБ. Вона — бажаний гість на конференціях. Пані Віра, звичайно, різко засуджує війну.

Але фокус наукових інтересів пані Миронової говорить багато про що. Її найбільш відома праця — монографія "Від борців за свободу до джихадистів". Де, звичайно приділяється багато уваги тому, як "народи Північного Кавказу" пов’язані з ІДІЛ. За свою епістолярну біографію пані Віра приділяла увагу і "українським неонацистським рухам". Багато, спільно до речі з однією відомою російською журналісткою з нашим паспортом, лауреаткою багатьох міжнародних премій, писала про те, як Україна стає тихою гаванню для чеченців, які воювали за ІДІЛ! Бо безвіз, а отже чеченцям-джихадистам дуже просто потрапити з України до Європи. Адже корупція, підробні документи тощо.

Фокус наукових інтересів пані Миронової говорить багато про що. Її найбільш відома праця — монографія "Від борців за свободу до джихадистів". Де, звичайно приділяється багато уваги тому, як "народи Північного Кавказу" пов’язані з ІДІЛ. За свою епістолярну біографію пані Віра приділяла увагу і "українським неонацистським рухам"

Днями пані Віра у своєму твіттері дуже так тонко, у вигляді риторичних питань почала проводити московський наратив щодо одного з лідерів чеченського спротиву в Україні Абдул-Хакіма Шишані. Як це так, людина була там десь, за чутками, поруч з ІДІЛ, десь там стояла, була в Сирії! Нащо така людина Україні й т.д.

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Хоча всі хто в темі знає і ставлення Абдул-Хакіма до ІДІЛ і його головну мотивацію для своєї боротьби в Сирії — він на чолі чеченського підрозділу воював там не за "всесвітній халіфат", а з бажання помсти москалям. Але пані Віра та їй подібні не втрачають часу. Вони своєю м’якою сапою роблять усе для дискредитації найбільш активних лідерів народів Північного Кавказу як "джихадистів". Так само всі ці західні "експерти" з російськими прізвищами дискредитують одного з небагатьох реальних дагестанських лідерів Абу Умара Сасітлинського та багатьох інших. Поволі просуваючи цей наратив на Заході до стану, коли він стає загальновизнаним мейнстртимом. Бо на одному боці терезів слово "гарвардського професора", а на іншому — слово якогось бойовика! І в цьому пані Віра та їй подібні вторять російським спецслужбам, які вклали в цей наратив (чеченці-терористи) сотні мільйонів доларів. Більш того, самі спонсорували непритаманні народам Кавказу салафітські рухи та бойові групи, які очолювали в тому числі араби!

Я зайшов в гості до пані Віри. Після мого коментаря-пропозиції обрати з двох слів "Луб'янка" та "Ясєнево" (штаб-квартира російської зовнішньої розвідки. - Авт.) улюблене, вона мене забанила!

Я ставлю на "Ясєнево"! Вони набагато розумніші від ФСБ. Вміють працювати тонко. Вкиди у країни Заходу людей без біографії з наступною їх легкою інтеграцією в high society - давній та відпрацьований ПГУ КДБ механізм.

Науковець та колумніст з "russian studies" дуже швидко просунеться в академічному та публіцистичному середовищі США, де традиційно в цих темах мало хто розуміється. Це ще простіше, якщо у твоєму розпорядженні цілий аналітичний департамент СВР РФ в якості sources

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Звичайно, науковець та колумніст з "russian studies" дуже швидко просунеться в академічному та публіцистичному середовищі США, де традиційно в цих темах мало хто розуміється. Це ще простіше, якщо у твоєму розпорядженні цілий аналітичний департамент СВР РФ в якості sources. Та вся агентурна мережа працює на те, щоби тебе капіталізувати, привезти туди, куди інших не пускають, дати тобі інформацію, забезпечити прикриття та безпеку. Це не героїчна пані Віра, попри ризики для життя, моталася по Іраку-Сирії. Дуже просто мотатися по таких місцях, коли приймає тебе багаторічний агент в середовищі колишнього іракського командування, а охорону забезпечує якийсь спецпідрозділ "Заслон"!

Якщо ми справді хочемо реально побороти впливи Кремля на Заході, нам потрібно дуже чітко комунікувати з нашими партнерами специфічними каналами. І просто пояснювати їм методички, за якими працюють у російській розвідці. Благо, методички-то в нас з часів совка однакові. І, хочете можете вірити, можете ні, там реально мало хто на цьому розуміється.

А щодо політичних кроків. Визнавши Чечню, час братися за формалізацію підрозділів та політичних структур, системну контрпропаганду тощо. А то усіх разом у джихадисти запишуть...

Джерело

Про автора. Сергій Висоцький, журналіст, колишній народний депутат України.

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