Хвиля ремствувань, яка несеться Росією після новорічної макіївської утилізації відразу 600 мобілізованих з Самари, демонструє, що попри тоталітарні тенденції, в умовах сучасних інформаційних технологій, кремлівський режим не здатен тотально контролювати інфопростір за межами телевізійних кнопок. Щобільше, змушений через ці телевізійні кнопки формувати реакцію на кризову ситуацію.

Це посилюється тим, що поза модерованими з єдиного центру ефірами ТБ, Кремль не має монополії на визначення порядку денного. Сучасні інформаційні мережеві інструменти використовуються суперницькими power actors - політико-силовими кланами, для боротьби один з одним та нав'язування інформаційного порядку денного суспільству, а отже і Кремлю, з метою схиляння владного центру до тих чи інших політичних рішень.

Кремль не має монополії на визначення порядку денного

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Знищення місця дислокації російських мобілізантів в Макіївці з їх масовим забарвлюванням варто вважати натурним експериментом з визначання механізмів російського кризового реагування та стійкості політичної вертикалі.

Зауважу, що Самара — провінційне місто-мільйонник. Це не Москва. Не Пітер. Але декількох сотень синхронних трупів, що статистично не є значущим числом навіть для цього міста, виявилося достатнім для того, щоби створити всеросійську кризу (так, тактичного, а не стратегічного значення), якою почали користатися групи впливу, вішаючи відповідність одна на одну, і на яку Кремль виявився змушеним реагувати хай непрямими методами, але централізовано.

Цей натурний експеримент є для нас дороговказом! Що може статися, якщо до Москви синхронно приїде 1000 цинків? Не знаю, але точно варто перевірити!

Що може статися, якщо до Москви синхронно приїде 1000 цинків? Не знаю, але точно варто перевірити!

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Знищення особового складу країни-агресора з-поміж мобілізованих, накопичених за географічним принципом в умовно тилових ППД, точно має стати одним з напрямків нашої діяльності. Розвідтовариство, так само як і ССО, які наділені відповідними повноваженнями, повинні приділити увагу цьому питанню та поставити в перелік завдань виявлення таких місць та "супроводження" до удару!

Супроводжувати такі операції також повинні наші сили та засоби ІПСО, задля максимального розчленування російського суспільства на окремі кластери (наших, самарських, кладуть, щоби москвичі жирували, як приклад)!

Розхитати російський тил, скориставшись та підсиливши усі наявні лінії класового, етнічного та інших розломів російського суспільства — це важливий елемент нашої майбутньої перемоги!

Джерело

Про автора. Сергій Висоцький, журналіст, колишній народний депутат України.

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