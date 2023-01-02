Ситуація з одночасним знищенням кількох сотень мобілізованих у тимчасово окупованій Макіївці вийшла новий рівень і знову запустила панічні настрої до. Річ у тому, що приховати ситуацію не вдалося, спроба вкинути інформацію, що кількість загиблих у районі 45-60 мобіків, провалилася і ще більше підірвала довіру до офіційних джерел інформації, а кожен із недавно мобілізованих почав приміряти на себе долю чмобиків із Макіївки. Страх перед HIMARS зажив новим життям у головах росіян.

Визнати знищення майже 600 мобілізованих росіян у макіївському ПТУ росіянам банально страшно через можливий резонанс у Саратовській області. Там і так не все просто після того, як ЗСУ кілька разів ударили по аеродрому в Енгельсі

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Особливої пікантності ситуації надає мовчання губернатора Саратовської області РФ, з якої були більшість мобілізованих, і глави "Держдури" РФ Володіна, куратора цієї області. Обидва мовчать. Тому що визнати знищення майже 600 мобілізованих росіян у макіївському ПТУ їм банально страшно через можливий резонанс у Саратовській області. Там і так не все просто після того, як ЗСУ кілька разів ударили по летовищу в Енгельсі. Тож цікаво подивитися на продовження історії у публічній площині. Адже влада у РФ боїться не опозиції, яка загнана в кут, а всіляких походів матерів та дружин, боїться мітингів протесту родичів, публічних листів та голосування ногами з РФ тих, хто підлягає мобілізації.

Тепер у Росії шукають крайнього, на якого можна буде перекласти відповідальність за те, що мобілізованих розташували в ПТУ, і що там був склад БК, після детонації якого живих не залишилося, і була знищена вся військова техніка, яка стояла поруч.

Одномоментне знищення HIMARS цілого батальйону мобілізованих з технікою вимагає від Кремля призначити винного. Кандидатуру підберуть. Але це не гарантує того, що не буде нових подібних історій

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Шматки тіл мобілізованих росіян були розкидані за сотню метрів від ПТУ і місцеві жителі добре бачили це. Саме завдяки "сарафанному радіо" інформація швидко розповзлася у соцмережах і навіть російська цензура нічого не змогла вдіяти.

Загалом одномоментне знищення HIMARS цілого батальйону, мобілізованого з технікою, вимагає від Кремля призначити винного. Кандидатуру підберуть. Але це не гарантує, що не буде нових подібних історій. Тому що HIMARS продовжують свою роботу, а серед російських офіцерів головотяпство та дурість невикорчовні. Тож повторення подібних ударів будуть доти, доки російські війська розташовуватимуть військових на території України. І це точно!

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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