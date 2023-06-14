Історія "живого Цоя" ставить важливі питання
Чи можливий подальший розвиток України без подібних внутрішніх конфліктів? Чи конфлікти неминучі й через це треба пройти?
Кейс "Піпа vs Цой" - це епізод. Один із серії. Він уже відпрацьований. Але з нього випливають важливі питання.
Чи можливий подальший розвиток України без подібних внутрішніх конфліктів? Чи конфлікти неминучі й через це треба пройти?
Чи є шлях, який посадить в один човен носіїв полярних установок?
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Чи є справні ідеї, здатні об'єднати буквально "всіх". Чи це утопія і треба вчитися жити в "багатополярному" і конфліктному соціумі?
Чи є шлях, який посадить в один човен носіїв полярних установок? Чи є справні ідеї, здатні об'єднати буквально "всіх". Чи це утопія і треба вчитися жити в "багатополярному" і конфліктному соціумі?
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Чи є люди, здатні ці ідеї внести та втілити? Не на Ютубі поговорити між собою в манері сферичних коней у вакуумі, а перенести цей діалог через політику в життя. Хто це, наприклад?
Не я перший ці запитання ставлю. Вони знайдуть своє рішення в будь-якому разі. Але не факт, що оптимальні. Самоплив ("самотёк" російською) у цих процесах штука небезпечна. Суспільство це далеко не саморегульована система, як багато хто помилково вважає. Як система воно потребує впливу й управління. Це ще називається лідерство. Так ось — де воно?
Про автора. Олексій Тимофіїв, автор курсу в Академії Делойт в Україні, екскерівник Смарт-Холдинг
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