Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Історія "живого Цоя" ставить важливі питання
OPINION

Історія "живого Цоя" ставить важливі питання

Олексій Тимофіїв
14 червня, 2023 середа
08:03
Погляд Олексій Тимофіїв

Чи можливий подальший розвиток України без подібних внутрішніх конфліктів? Чи конфлікти неминучі й через це треба пройти?

Кейс "Піпа vs Цой" - це епізод. Один із серії. Він уже відпрацьований. Але з нього випливають важливі питання.

Чи можливий подальший розвиток України без подібних внутрішніх конфліктів? Чи конфлікти неминучі й через це треба пройти?

Чи є шлях, який посадить в один човен носіїв полярних установок?

Читайте також: Чому саме мертвий Цой в Україні живіший від усіх живих

Чи є справні ідеї, здатні об'єднати буквально "всіх". Чи це утопія і треба вчитися жити в "багатополярному" і конфліктному соціумі?

Чи є шлях, який посадить в один човен носіїв полярних установок? Чи є справні ідеї, здатні об'єднати буквально "всіх". Чи це утопія і треба вчитися жити в "багатополярному" і конфліктному соціумі?

Читайте також: Цой — мертвий

Чи є люди, здатні ці ідеї внести та втілити? Не на Ютубі поговорити між собою в манері сферичних коней у вакуумі, а перенести цей діалог через політику в життя. Хто це, наприклад?

Не я перший ці запитання ставлю. Вони знайдуть своє рішення в будь-якому разі. Але не факт, що оптимальні. Самоплив ("самотёк" російською) у цих процесах штука небезпечна. Суспільство це далеко не саморегульована система, як багато хто помилково вважає. Як система воно потребує впливу й управління. Це ще називається лідерство. Так ось — де воно?

Джерело

Про автора. Олексій Тимофіїв, автор курсу в Академії Делойт в Україні, екскерівник Смарт-Холдинг

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Культура
Україна
Росія
музика
життя
Читайте також:
Каховська ГЕС
12 червня, 2023 понедiлок
Відновлення Каховської ГЕС перетвориться на ще одну катастрофу, - гідроархеолог Остапенко
бронежилети для медиків
13 червня, 2023 вiвторок
Зеленський переніс день відзначення в Україні медичного працівника
Володимир Горбач
Автор Володимир Горбач
13 червня, 2023 вiвторок
Напад на Чорновола: хто з дорослих у кімнаті?
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 39.8
    Продаж 40.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
14 червня
08:28
Spotify
Швеція оштрафувала Spotify на €5 млн за порушення правил захисту даних ЄС
08:17
Огляд
Такер Карлсон
Хто такий Такер Карлсон? І чому його фейки про Україну та Зеленського кращий подарунок Кремлю
08:11
Оновлено
Атака на Кривий Ріг
Кількість загиблих від нічної атаки на Кривий Ріг 13 червня зросла до 12, у місті оголошено день жалоби
08:04
ЗСУ знищили
За добу ворог втратив в Україні 680 військових, 11 броньованих машин і 15 БПЛА, - Генштаб ЗСУ
07:47
Китай разом з двома космічними агентствами досліджуватиме Місяць в рамках місії Чан’е-6
07:36
Ексклюзив
Корабельний район Херсона
У Херсоні після спаду води будуть залишатися місця, де вона стоятиме, - ексзаступник мера Головня
07:26
Docudays UA
Фільм "20 днів у Маріуполі" здобув нагороди журі і глядацьких симпатій на Docudays UA
07:03
ЗСУ
Окупанти вивозять із Запорізької області награбовані побутову техніку й меблі вантажним транспортом та готують до відправки судна з зерном, - Генштаб
07:03
Оновлено
Росія обстріляла Одесу ракетами
Росія обстріляла Одесу ракетами: троє людей загинули, 13 отримали поранення
06:42
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Російське військове командування залишається вразливим перед точними ударами з боку України, - ISW
06:31
Анонс
Дмитро Кльоц
УПЛ: розклад повторних стикових матчів. Де та коли дивитись битви за виживання
06:28
Каховська ГЕС, підтоплення
Після підриву росіянами Каховської ГЕС копачі-грабіжники почали розкрадати археологічну спадщину, - Мінкульт
06:13
в Індонезії затонув човен
У Нігерії після весільної церемонії перекинувся човен з людьми: понад 50 загиблих, є зниклі безвісти
05:45
КНДР, Північна Корея
Росія відновила експорт нафти до КНДР, - ООН
05:35
Анонс
збірна Нідерландів
Нідерланди - Хорватія: де та коли дивитись перший півфінал Ліги націй
04:31
Кадр з фільму "Аватар: Шлях води"
Продюсер поділився кадром зі зйомок третьої частини "Аватара"
03:49
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 червня
03:21
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині внаслідок обстрілу загинули 7 працівників Держлісгоспу
02:05
Оновлено
Кормак Маккарті
Помер американський прозаїк та драматург Кормак Маккарті
01:39
На фото вертоліт Ка-52
Окупанти перекинули в Бердянськ 20 військових гелікоптерів, - "Схеми"
01:27
Домінік Гашек
"Женіть назад російське лайно": культовий чеський хокеїст відвідав Україну та поділився емоціями
01:05
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
У ніч на 14 червня Росія збільшила угруповання в Чорному морі: кількість "калібрів" зросла до 20
00:46
Патрік ван Льовен, тренери
"Шахтар" розпочав перемовини з головним кандидатом на посаду на головного тренера, - ЗМІ
00:28
Андрій Ярмоленко, збірна України
Ярмоленко безплатно покинув арабський "Аль-Айн"
00:06
Літак Air Montenegro пролетів над Білоруссю
Літак з Чорногорії попри санкції пролетів до Литви над територією Білорусі
2023, вiвторок
13 червня
23:42
Люксембург
Парламент Люксембургу визнав Голодомор геноцидом українського народу
23:27
Володимир Зеленський
Україна назвала партнерам компанії, чиї компоненти виявили в ракетах РФ, і вимагає санкцій, - Зеленський
23:06
Очільник МАГАТЕ Гроссі приїхав до України та зустрівся із Зеленським
22:36
Дональд Трамп
Трамп приїхав до суду у справі про секретні документи, його формально арештували
22:14
путін пригожин
Пригожин став вдвічі популярнішим за Путіна в пошуковиках росіян
21:43
Зеленський доручив розробити проєкт резолюції Генасамблеї ООН зі створення спецтрибуналу для РФ
21:35
Оновлено
море біля Одеси
У морі біля Одеси солоність води знизилася майже втричі, виявлено сальмонелу та кишкову інфекцію
21:31
російська армія, мобілізація
Путін підписав закон, згідно з яким у призовників забиратимуть закордонні паспорти
21:03
Аналітика
Сергій Згурець
Підсумки тижня бойових дій і ребуси для противника - куди будуть рухатися ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:34
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Залужний напередодні "Рамштайну" обговорив з Міллі оборонні потреби України
20:19
Бен Уоллес
Європейські партнери оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на понад €107 млн
20:13
Disney
"Аватар 5" у 2031-му та нові "Зоряні війни": Disney оновив графік виходу майбутніх фільмів
20:08
Ексклюзив
ЗАЕС
На ЗАЕС є свердловини, які зможуть забезпечувати рівень води для охолодження, - ексміністр енергетики Плачков
20:04
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Не то
20:02
У Луврі презентували 5 унікальних ікон з київського музею Ханенків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV