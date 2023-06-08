Російськомовний підліток з Одеси у центрі міста співав під гітару пісні російського рокера Віктора Цоя. Повз проходила Наталя Піпа, секретар комітету ВР з питань науки та освіти, й зробила зауваження. Юний фанат послав представницю влади матом. І заявив: Цой – легенда року. Тож ніхто не заборонить йому вшановувати пам`ять загиблого в автокатастрофі музиканта. Причому, загиблого 33 роки тому.

Не минуло й місяця від попереднього подібного конфлікту. На початку травня, теж у центрі Льова, теж гості з Одеси слухали у своїй машині пісні Григорія Лепса. Цей ще живий, активно підтримує Путіна. Не легенда року, але легендарний хіт про "рюмку водки на столе" досі є його візитівкою. Як тоді, так і тепер шанувальники заявляли про порушення їхніх прав слухати й співати що завгодно де завгодно. Й демонстрували в такий спосіб власний бунтарський дух.

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Проте, на відміну від скандалу довкола живого Лепса, скандал довкола мертвого Цоя відразу вийшов за суто мовний периметр. Тут нагадаю, що пані Піпа раніше ставила питання, яке цей периметр значно розширює: "Чому ми не вчимо Байрона, а вчимо Пушкіна в добу романтизму? Чому ми мало присвячуємо уваги письменникам американським, британським, французьким, а так багато чомусь російських? В цьому є ключ". Не вона перша і не вона остання проблему озвучила.

Але якщо ввести сказане в контекст піднятого нею свіжого скандалу, проблематика виглядатиме так: "Чому легенда року в Україні – Віктор Цой, а не Джон Леннон, Джим Моррісон або Курт Кобейн?". Ба більше: чому Цой – легенда для тих українців, котрі народилися років за двадцять після його загибелі? Гаразд, нехай вони в силу різних причин слухали переважно російський рок сивої давнини. Але чому з усього пантеону мертвих, живих і ненароджених російських рокерів вони обрали для поклоніння саме Цоя, а не, скажімо, Юру Хоя Клінскіх, лідера "Сектора газу", Петра Мамонова, лідера "Звуків Му", не кажучи вже про Бориса Гребенщикова та Андрія Макаревича, "Акваріум" і "Машина часу" відповідно. Вони не просто живі, вони вважаються "хорошими росіянами" й дотепер ведуть активну музичну діяльність.

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Чому з усього пантеону мертвих, живих і ненароджених російських рокерів вони обрали для поклоніння саме Цоя, а не, скажімо, Юру Хоя Клінскіх, лідера "Сектора газу", Петра Мамонова, лідера "Звуків Му", не кажучи вже про Бориса Гребенщикова та Андрія Макаревича, "Акваріум" і "Машина часу" відповідно. Вони не просто живі, вони вважаються "хорошими росіянами" й дотепер ведуть активну музичну діяльність

Можливо, фіксація на Цої – лише яскраве свідчення загального низького освітнього рівня. Подібна система координат передбачає знати єдиного представника рок-культури й не бачити за постаттю цієї легенди інших, не менш, а то й більш легендарних постатей. На цьому можна було б закрити тему, аби не одна важлива обставина. Сучасники Цоя ще жили в закритому суспільстві, яким був пізній СРСР. Проте ті, для кого Цой досі живий, мають доступ до величезного масиву інформації, причому – безплатний і цілодобовий. Тож якщо не хочеться шукати альтернативу Цою, то правильно бодай ввести його в якійсь загальний пантеон класиків. Поставити серед інших легенд і згадувати як одного з.

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Кілька років тому історик Володимир В`ятрович назвав Віктора Цоя та Володимира Висоцького "щупальцями русского мира". Львів`янин не заперечував, що колись сам слухав обох. Згоден, що вони не такі огидні, як СРСР, більшовизм, чи московська церква. Але завважив та досі зауважує: вони були і є інструментами, які Кремль застосовує з метою періодично нагадувати українцям про так званий спільний культурний простір й мічення території. Таким чином, публічне виконання пісень Цоя, тим більше – під час війни Росії з Україною, і особливо – на фоні щоденних новин про нові жертви, заподіяні агресором означає: той, хто так чинить, окреслює довкола себе питомо російську, чужу нам, ворожу територію.

Соцмережі почали черговий етап визвольних змагань, у яких на герць вийшли віртуальні захисники Цоя та його противники. Причому захисники апелюють до того, що Цой за життя був бунтарем і піснею "Хочу перемен" доклався до розвалу СРСР. Натомість противники навмисне чи мимоволі озброїлися аргументом пана В`ятровича: вічно живий Цой досі лишається агентом російського впливу в Україні.

Захисники апелюють до того, що Цой за життя був бунтарем і піснею "Хочу перемен" доклався до розвалу СРСР. Натомість противники навмисне чи мимоволі озброїлися аргументом пана В`ятровича: вічно живий Цой досі лишається агентом російського впливу в Україні

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Цікаво й показово, що про Висоцького мова вже давно не йде. Його, звісно, згадують у подібному контексті, проте згадки виявляються доволі маргінальними. Так, Висоцький вплинув аж на два покоління народжених у СРСР. Причому не найгіршим чином. Але фокус у тому, що діти й онуки тих, хто народився і виріс у 1960-1980-ті, Висоцького не слухали, не слухають і слухати не будуть. Також не дивитимуться фільмів за його участю. І навіть не ідентифікують на фотографіях. Голос покоління їхніх батьків та дідів уже не хрипить із кожної праски. З Цоєм усе інакше: він досі живий, його досі слухають і співають на вулицях доморощені юні менестрелі.

Поклоніння мертвому Цою в Україні у світлі останніх подій виглядає ірраціонально. З Михайлом Булгаковим уже розібралися. Те, що він жив у Києві, вже не аргумент на його захист. Як і те, що саме він написав не лише "Білу гвардію", а й "Собаче серце" - ще один заборонений в СРСР твір, який реально доклався до розвалу Союзу після вдалої екранізації. Сотні мільйонів радянських громадян побачили, як виглядає влада, уособлена потворним Шариковим. Дарма, що зняв знаменитий фільм уродженець Донбасу, комуніст і переконаний сталініст Володимир Бортко. Так, Булгаков придумав Шарикова – та це не зупинило його стрімку маргіналізацію в Україні, включно з облиттям фарбою меморіальну дошку автору. Зачистка Пушкіна йде повним ходом, і вона виявила не менш ірраціональну кількість пам`ятників російському класику в Україні, а також вулиць, провулків та парків його імені.

З Цоєм так не вийде. Нема жодного матеріального об'єкта, який можна пошкодити або знищити на знак протесту. Він незримо, але відчутно присутній в українському просторі хоча б у вигляді написів "Цой жив!" у несподіваних місцях

З Цоєм так не вийде. Нема жодного матеріального об'єкта, який можна пошкодити або знищити на знак протесту. Він незримо, але відчутно присутній в українському просторі хоча б у вигляді написів "Цой жив!" у несподіваних місцях. Булгаков – сентимент чиєїсь юності, хвиля пам`яті й присмак майже дисидентського "Майстра й Маргарити". Висоцький для тих же поколінь – це хрипке й відчайдушне "Всё не так, ребята!". Але, повторюся, все це вже в минулому й не виноситься в спільний, публічний простір. І для нащадків не має жодного значення, ані культурного, ані світоглядного.

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Як бачимо, Цой чомусь має. Ностальгією не поясниш. Бо для частини нинішніх підлітків він не минуле, не буремна юність, не музика якогось там протесту – актуальне сьогодення. Причому настільки актуальне, що слухати вдома, через навушники не та тема. Треба неодмінно взяти гітару, зібрати невеличку компанію, вийти в центр якогось міста чи стати в підземному переході або на вокзалі й виконати вголос кілька улюблених пісень. Аби такі самі кинули в картуз чи чохол від гітари кілька гривень.

Ось висновок: на хвилі чиєїсь пам`яті про Цоя можна трошки заробити. Плин часу показує: мертвий російський музикант корейського походження, який загинув за невідомих обставин у 28 років, лишився єдиним вічно живим представником питомо російської культури для частини української молоді. Та щойно за виконання Цоя почнуть навіть не штрафувати, а фукати й тюкати, він нарешті почне помирати.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Андрій Кокотюха, письменник, сценарист.

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