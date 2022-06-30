У російській культурі герой може бути або вбивцею, або жертвою, це не є близьким ні Україні, ні світу, - нардепка Піпа

Про це народна депутатка від Голосу, секретар Комітету Ради з питань освіти та науки Наталія Піпа заявила у ефірі Еспресо.

"Те, що наша культура на війні - це безпосередньо. Зокрема тим, чим я зараз опікуюсь - це виведення російських та білоруських авторів з курсу зарубіжної літератури", - сказала вона.

За словами нардепки, причиною є не ненависть до всьо російського, а те, що ця культура не є настільки велика.

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"Чому ми не вчимо Байрона, а вчимо Пушкіна в добу романтизму. Чому ми мало присвячуємо уваги письменникам американським, британським, французьким, а так багато чомусь російських. В цьому є ключ. Ця культура не така велика. І ключове в ній - Достоєвський. Я ніяк не могла зрозуміти, чому (герой книги "Злочин і кара", - ред.) Раскольніков вбив бабусю, навіщо йому взагалі це треба було. Тому що в російській літературі ти можеш бути або вбивцею, або жертвою - інших способів життя вони не уявляють і Раскольніков вибрав бути вбивцею. Це зовсім не близьке українській та світовій культурі", - підсумувала вона.