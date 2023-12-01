ISW: армія РФ просунулася на Авдіївському напрямку, ЗСУ на Херсонщині намагаються наступати південніше Кринок
Російські окупанти за останню добу просунулися біля Авдіївки. Натомість Сили оборони продовжують операцію на лівобережжі Херсонщини та намагаються наступати південніше Кринок
Про це пише ISW.
Зазначається, що російські війська просунулися на захід від залізничного полотна біля Степового та поблизу Новокалинового. Також окупанти просунулися на північ від промислової зони на південний схід від Авдіївки, тривають бої поблизу Авдіївського коксохімічного заводу та прилеглого породного відвалу.
Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Степового, Новокалинового, Авдіївки, Сіверного та Первомайського. Видання "Суспільне" повідомило, що мерзла земля біля Авдіївки вже розм’якшилася в багнюку, що ускладнює роботу транспортних засобів як російським, так і українським силам. Водночас речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська завдають плануючих бомбових ударів з літаків Су-35 поблизу Авдіївки.
Крім цього, на лівобережжі Херсонщини українські сили утримують позиції на східному березі Дніпра. Декілька російських джерел стверджували, що тривають бої поблизу Кринок, а також, що російська авіація та артилерія продовжують завдавати потужних ударів по цьому району.
- Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Авдіївський коксохімічний завод перебуває під контролем ЗСУ.
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