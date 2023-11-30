ЗСУ: ворог безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського Коксохіму

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог дуже активно, але безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського Коксохіму. Завод перебуває під нашим контролем. Ворог зазнає там великих втрат, як у техніці, так і в живій силі. Росіяни кидають піхоту та скидають з літаків КАБи, як на Авдіївку, так і на околиці міста", - наголосив Штупун.

Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку також додав, що на авдіївському напрямку тривають активні бойові дії. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.

"Росіяни продовжують активні наземні атаки, подекуди застосовуючи бронетехніку. За добу ворог втратив майже 500 солдатів. Також ЗСУ знищили 7 танків та 13 бронемашин. Зафіксовано 45 бойових зіткнень, 648 артилерійських обстрілів", - зауважив Штупун.