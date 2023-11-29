Ворог в агонії постійно йде в наступ: офіцер ЗСУ про ситуацію навколо Авдіївки
Офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади ім. Я. Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що росіяни сконцентрували усю увагу на Авдіївському напрямку
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Станом на зараз ситуація на Авдіївському напрямку нічим не відрізняється від попередніх днів. Наразі погодні умови такі, що дійсно заважають росіянам вести дуже активні наступальні дії й використовувати техніку, сьогодні навіть дрони не літають. А вчора була сонячна погода, і летіло все. Зараз погода така, що знову грає нам на руку. Противник цілодобово застосовує артилерію", - зауважив Цехоцький.
За словами офіцера 59-ої Окремої мотопіхотної бригади ім. Я. Гандзюка, росіяни усю увагу сконцентрували на Авдіївському напрямку.
"У них вже така агонія, що їм треба в цю Авдіївку зайти й оточити її. Лягти там, але захопити. Ми їх знищуємо, а вони пруть і пруть. Росіяни усю увагу сконцентрували на Авдіївському напрямку. Керівництво армії РФ постійно бреше своїм військовим про якісь успіхи. І це підштовхує цих тушок йти в наступ, йти на штурм. А для ЗСУ - це цілі, які треба знищити", - наголосив Цехоцький.
- 27 листопада начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що на Авдіївському напрямку стало ще важче.
- Українські військові протягом минулої доби відбили атаки ворога на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Також захисники знищили 1140 окупантів.
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