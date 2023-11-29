Ворог в агонії постійно йде в наступ: офіцер ЗСУ про ситуацію навколо Авдіївки

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Станом на зараз ситуація на Авдіївському напрямку нічим не відрізняється від попередніх днів. Наразі погодні умови такі, що дійсно заважають росіянам вести дуже активні наступальні дії й використовувати техніку, сьогодні навіть дрони не літають. А вчора була сонячна погода, і летіло все. Зараз погода така, що знову грає нам на руку. Противник цілодобово застосовує артилерію", - зауважив Цехоцький.

За словами офіцера 59-ої Окремої мотопіхотної бригади ім. Я. Гандзюка, росіяни усю увагу сконцентрували на Авдіївському напрямку.

"У них вже така агонія, що їм треба в цю Авдіївку зайти й оточити її. Лягти там, але захопити. Ми їх знищуємо, а вони пруть і пруть. Росіяни усю увагу сконцентрували на Авдіївському напрямку. Керівництво армії РФ постійно бреше своїм військовим про якісь успіхи. І це підштовхує цих тушок йти в наступ, йти на штурм. А для ЗСУ - це цілі, які треба знищити", - наголосив Цехоцький.

27 листопада начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що на Авдіївському напрямку стало ще важче.

Українські військові протягом минулої доби відбили атаки ворога на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Також захисники знищили 1140 окупантів.





