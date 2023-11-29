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Оновлено

Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів, 15 танків і 32 артсистеми, - Генштаб

29 листопада, 2023 середа
07:53
Війна з Росією Російська техніка

Українські військові протягом минулої доби відбили атаки ворога на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Також захисники знищили 1140 окупантів

Про це 29 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 29 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 327 580 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 5538 (+15)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 312 (+27)
  • артилерійських систем – 7908 (+32)
  • РСЗВ – 910 (+3)
  • засобів ППО ‒ 600 (+3)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5944 (+39)
  • крилатих ракет ‒ 1567 (+2)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46)
  • спеціальної техніки ‒ 1121 (+8)

Зведення Генштабу: Сили оборони відбили атаки РФ на 6 напрямках, на фронті відбулося 87 зіткнень 

Про це пише Генштаб.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 5 атаки.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Тут українські захисники відбили 16 атак. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 27 атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського та Водяного Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де наші захисники відбили 9 атак противника.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала 14 ракетних та 80 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби окупанти атакували Україну, застосувавши 21 ударний БПЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Іванівка, Степова-Новоселівка Харківської області; Спірне, Часів Яр, Торецьк Донецької області; Зміївка, Берислав, Козацьке Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Сили оборони уразили пункт управління та 5 засобів протиповітряної оборони ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 засобів протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

  • Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що українські захисники продовжують тримати оборону та просуватися біля Бахмута. Натомість російські бойовики наступають вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна.
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