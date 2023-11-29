ISW: ЗСУ продовжили атаки південніше Бахмута, росіяни наступають вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна

Про це пише Інститут вивчення війни.

"28 листопада російські війська продовжили локалізовані наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та підтвердили успіхи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на геолокаційних кадрах за 27 і 28 листопада видно, що російські війська просувалися на північ від Синьківки і на захід від Першотравневого.

Натомість Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Куп’янському напрямку українські війська відбили понад чотири російські атаки поблизу Синьківки та Петропавлівки та понад 12 російських атак поблизу Стельмахівки, Ямполівки, Терни, Торське та Серебрянському лісництві в напрямку Лиману.

Російський пропагандист стверджував, що окупанти продовжували наступ в районі Орлянки, але не просунулися. Український командир, який діяв на куп’янсько-лиманському напрямку, заявив, що російські війська зазвичай ведуть штурм піхотними групами чисельністю від 10 до 30 осіб без підтримки бронетехніки.

Водночас ЗСУ продовжили наземні атаки на південь від Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого або заявленого просування. Російське міністерство оборони стверджувало, що окупаційні сили відбили українські атаки поблизу Кліщіївки та в напрямку Часів Яр.