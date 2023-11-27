ISW: масштабну атаку дронів на РФ здійснило ГУР

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч з 25 на 26 листопада і вранці 26 листопада російські засоби ППО збили 24 українських безпілотники над Московською, Тульською, Калузькою, Брянською і Смоленською областями.

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що один з безпілотників врізався в багатоквартирний житловий будинок у Тулі, який збили російські засоби протиповітряної оборони.

Нічний удар українських безпілотників по Росії був спецоперацією ГРУ, повідомило "Суспільне" з посиланням на власні неназвані джерела.

Також російські джерела, в тому числі ватажок "ДНР" Денис Пушилін, заявили, що українські війська вночі завдали потужного артилерійського удару та удару з "Градів" по електропідстанціях в окупованій Донецькій області, що призвело до знеструмлення багатьох населених пунктів, в тому числі Донецька, Маріуполя та Мангуша.