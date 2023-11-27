Росіяни відправляють мігрантів на війну та мають нестачу кваліфікованої робочої сили, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Росія надалі стикається з дефіцитом кваліфікованої та некваліфікованої робочої сили на тлі непослідовної та суперечливої політики Кремля, яка позбавляє росіян, що втекли з Росії, та трудових мігрантів стимулів до роботи в країні, водночас намагаючись збільшити російський промисловий потенціал та чисельність збройних сил

У суботу, 25 листопада, голова Державної думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що багато росіян, які залишили Росію через повномасштабне вторгнення в Україну, повертаються назад, оскільки не змогли знайти роботу за кордоном. Володін попередив, що Росія не "чекає з розпростертими обіймами", щоб прийняти росіян, які повертаються, і заявив, що вони "зрадили Росію, своїх рідних і близьких".

Пізніше, 26 листопада, відомий російський мілблогер, пов'язаний з Кремлем, погодився із заявами Володіна, але зазначив, що Росія продовжує стикатися з гострою нестачею кваліфікованої робочої сили, і описав кількість росіян, що повертаються, як "катастрофічно малу". На його думку, дефіцит робочої сили збільшив кількість мігрантів, які шукають роботу в Росії, і розкритикував російську владу за її "політику відкритих дверей" щодо міграції.

Російський уряд, схоже, намагається узгодити непослідовні та суперечливі цілі, надаючи пріоритет зусиллям з криптомобілізації для відправки робочої сили на фронт за допомогою національної робочої сили Росії, одночасно впроваджуючи політику, яка обмежує перспективи мігрантів працювати в Росії.

Російські правоохоронні органи також примушують мігрантів, як з російським громадянством, так і без нього, проходити російську військову службу, що ще більше зменшує здатність мігрантів поповнювати російську робочу силу.

Незлагоджена і суперечлива політика Кремля спрямована на досягнення взаємосуперечливих цілей: зменшити негативні наслідки для внутрішньої російської робочої сили, одночасно позбавляючи мігрантів стимулів працювати в Росії та заохочуючи росіян повертатися з-за кордону, не надаючи їм можливості працювати і намагаючись залучити їх до участі у війні, від якої вони втекли.

Однак наразі невдала реалізація цієї політики не створила жодних очевидних чи неминучих загроз російській економіці або військовим зусиллям.