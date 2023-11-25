Кремль планує встановити до 5 млн систем відеоспостереження у РФ для посилення репресій, - ISW
Російська влада прагне встановити контроль над усіма системами відеоспостереження у РФ, ймовірно, з метою посилення репресивних заходів у країні
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Повідомляється, що мінцифри РФ виступило з ініціативою створення єдиної платформи для зберігання та обробки відеоматеріалів з усіх систем відеоспостереження на території країни-агресорки. Вартість цієї платформи становитиме близько $134 млн.
Російське ЗМІ "Коммерсант" писало, що в Росії є близько 1,2 мільйона камер спостереження, майже половина з яких зараз доступна для російського уряду.
В Інституті зазначають, що мінцифри Росії планує до 2030 року збільшити кількість камер відеоспостереження по всій країні до п’яти мільйонів та інтегрувати всі з них із програмним забезпеченням для розпізнавання облич і зображень.
РосЗМІ також додають, що МНС Росії намагалося здійснити подібну ініціативу у 2020-2022 роках в рамках проєкту "Апаратно-програмний комплекс "Безпечне місто", спрямованого на стандартизацію та встановлення систем відеоспостереження з програмним забезпеченням штучного інтелекту в російських регіонах, але зіткнулося з критикою з боку керівництва.
- Нещодавно повідомлялося, що російський уряд тестує електронну систему голосування перед президентськими виборами 2024 року, ймовірно, для сприяння маніпуляціям з результатами на користь Володимира Путіна.
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