Кремль планує встановити до 5 млн систем відеоспостереження у РФ для посилення репресій, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що мінцифри РФ виступило з ініціативою створення єдиної платформи для зберігання та обробки відеоматеріалів з усіх систем відеоспостереження на території країни-агресорки. Вартість цієї платформи становитиме близько $134 млн.

Російське ЗМІ "Коммерсант" писало, що в Росії є близько 1,2 мільйона камер спостереження, майже половина з яких зараз доступна для російського уряду.

В Інституті зазначають, що мінцифри Росії планує до 2030 року збільшити кількість камер відеоспостереження по всій країні до п’яти мільйонів та інтегрувати всі з них із програмним забезпеченням для розпізнавання облич і зображень.

РосЗМІ також додають, що МНС Росії намагалося здійснити подібну ініціативу у 2020-2022 роках в рамках проєкту "Апаратно-програмний комплекс "Безпечне місто", спрямованого на стандартизацію та встановлення систем відеоспостереження з програмним забезпеченням штучного інтелекту в російських регіонах, але зіткнулося з критикою з боку керівництва.