Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ISW: Російське міноборони посилює цензуру щодо висвітлення війни в Україні

ISW: Російське міноборони посилює цензуру щодо висвітлення війни в Україні

30 серпня, 2023 середа
07:20
Війна з Росією Міноборони РФ

Міністерство оборони Росії повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні й посилює цензуру щодо скарг на лінії фронту та українського контрнаступу

Про це пише Інститут вивчення війни.

Міноборони РФ нещодавно змінило стиль своїх щоденних звітів, щоб зменшити кількість інформації про війну в Україні. 

Раніше міноборони Росії оприлюднило щоденний звіт, який відрізнялася від інших пресслужб кожного російського угруповання військ. Однак пресцентри кожного з російських угруповань 29 серпня оприлюднили текст, повністю скопійований із загальної щоденної обстановки, замість власних оригінальних зведень.

"Міністерство оборони Росії постійно намагається запровадити інформаційну політику, яка б надавала обмежену інформацію про лінію фронту протягом усієї війни. Якщо ця тенденція збережеться, зміна міноборони Росії у звітності може відображати ширші зусилля щодо цензури російських звітів про війну та уніфікації власного наративу", - додали аналітики.

  • Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що у Кремля зросли зусилля щодо заборони росіянам віртуальних приватних мереж (VPN). Таким чином вони позбавляють громадян об'єктивних джерел інформації.

Україна
Росія
цензура
Читайте також:
Дмитро Кулеба
29 серпня, 2023 вiвторок
Кулеба заявив, що Україна потребує участі третьої країни для звільнення цивільних з російського полону
Папа Римський Франциск
28 серпня, 2023 понедiлок
Папа Франциск у Петербурзі назвав росіян "нащадками великої культури і людяності", МЗС України відреагувало
міжнародний огляд
Автор Юлія Осим
29 серпня, 2023 вiвторок
Втрати України на війні різко зросли, Київ має проблеми з отриманням F-16, складні виклики ЗСУ на південному фронті. Акценти світових ЗМІ 29 серпня
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.47
    Купівля 37.47
    Продаж 38.25
  • EUR
    Купівля 40.62
    Продаж 41.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
30 серпня
08:00
OPINION
Ігор Попов
Чи можна проводити вибори під час війни?
07:57
Оновлено
Київщина
Атака РФ по Україні: у Києві є загиблі і поранені, на Житомирщині пошкоджений об'єкт інфраструктури та залізничне полотно
07:55
Ексклюзив
Журналіст з Херсона розповів, де наразі може жити колаборант Сальдо
07:38
окупанти в Криму
Ворог вів наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках, безуспішно, - Генштаб ЗСУ
06:59
Логотип компанії Apple
Apple оголосила дату осінньої презентації, де покаже iPhone 15 
06:50
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
Пропагандисти звинувачують міноборони РФ у спробі приховати жорстоке поводження з військовими на Херсонщині, - ISW
06:16
Пентагон
У Пентагоні запевнили, що коштів для задоволення потреб України вистачить
06:00
Владислав Кочергін, "Ракув"
Ліга чемпіонів: розклад вирішальних матчів кваліфікації
04:00
Оновлено
Псков, вибухи
Росія звинуватила Україну в масштабній атаці безпілотників
03:54
Олександр Зінченко, Арсенал, Томас Партей
Зінченко назвав ім'я найбільш недооціненого футболіста АПЛ
02:04
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 серпня
01:42
Оновлено
Внуково
У Москві перекривали повітряний простір над аеропортом Внуково
01:35
Кулеба і Столтенберг обговорили подальші дії України зі вступу в НАТО
01:04
Еліна Світоліна
Світоліна та Цуренко вийшли в друге коло US Open
00:38
Оновлено
Псков, вибухи
Аеродром Пскова атакували дрони: в РФ заявили про пошкодження літаків Іл-76
00:34
Ліга чемпіонів лого
Ліга чемпіонів: визначились ще три учасники групового етапу
00:01
Оновлено
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
Порушував ПДР та чинив опір: У Дніпрі патрульний смертельно поранив водія авто
2023, вiвторок
29 серпня
23:32
Росія, пожежа
У РФ поблизу Геленджика вирує масштабна лісова пожежа
23:04
обережно міни
Троє жителів Херсонщини загинули від підривів на російських мінах
22:53
На фото українська сім'я, яка прибула в аеропорт Торонто
Турецька авіакомпанія першою в Європі запроваджує рейси із зонами без дітей
22:26
путін пригожин
Кремль має довгу історію вбивств опонентів, - Білий дім про смерть Пригожина
21:22
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ залишилось просунутися на 20 км, щоб порушити логістику окупантів на південному напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:20
Ексклюзив
Володимир Огризко
Зеленський заявив про "дотискання" РФ в Криму: Огризко розповів, що це може значити
21:19
туберкульоз
Більша доза антибіотика та скорочений період лікування туберкульозу є ефективним і безпечним - дослідження
21:16
Швейцарія
Лише для гуманітарних цілей: Швейцарія дарує Україні машину для розмінування з супутнім обладнанням
21:04
Ганна Маляр
Ворог не може ні вийти з Бахмута, ні вільно рухатися в ньому, ЗСУ вийшли на багато панівних висот, - Маляр
20:43
прапори України та США
Ракети для ППО, артснаряди та Javelin: США виділяють пакет військової допомоги Україні на $250 млн
20:19
телевізор телебачення
Дослідження: 50% опитаних українців не дивляться національний телемарафон, 56% - дізнаються новини з Telegram
20:10
росія, Китай
Державні картографи КНР позначили спірну з РФ територію як виключно китайську
20:09
Ексклюзив
Папа Франциск
"Як виправдання Гітлера": релігієзнавець Чорноморець про звеличення Папою Римським російського імперіалізму
20:01
Окупанти
На Херсонщині окупанти погрожують українцям тюрмою та депортацією за відмову від паспортів РФ, - Генштаб
20:01
OPINION
Наталка Фіцич
Герої наших казок завжди обирали битву
20:00
Raiffeisen Bank
Не пішов із РФ: антитерористичний центр Чехії почав розслідування щодо Raiffeisen Bank International
19:25
інфекція
У Польщі через спалах легіонельозу померли вже 14 людей: влада відкидає імовірність саботажу
19:07
Огляд
переможні новини
Переможні новини 552 дня війни: на лівому березі Херсонщини знову майорить український прапор, а окупанти відступають на Запорізькому напрямку
18:26
Українські спортсмени готуються до Олімпіади-2024 попри все
Всесвітня федерація бадмінтону дозволила участь у змаганнях гравців з РФ і Білорусі у нейтральному статусі
18:18
аеропорт, Велика Британія, транспорт
У Британії масштабний збій у роботі аеропортів: влада виключає імовірність кібератаки
18:05
Оновлено
Євген Пригожин
Пригожина поховали в Санкт-Петербурзі. Похорон відбувся в закритому режимі
18:05
OPINION
Петро Олещук
Московська держава — це держава ритуалізованої брехні
18:03
Причетні ексмер і місцеві бізнесмени: НАБУ викрило схему заволодіння майном аеропорту "Одеса"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV