ISW: Російське міноборони посилює цензуру щодо висвітлення війни в Україні
Міністерство оборони Росії повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні й посилює цензуру щодо скарг на лінії фронту та українського контрнаступу
Про це пише Інститут вивчення війни.
Міноборони РФ нещодавно змінило стиль своїх щоденних звітів, щоб зменшити кількість інформації про війну в Україні.
Раніше міноборони Росії оприлюднило щоденний звіт, який відрізнялася від інших пресслужб кожного російського угруповання військ. Однак пресцентри кожного з російських угруповань 29 серпня оприлюднили текст, повністю скопійований із загальної щоденної обстановки, замість власних оригінальних зведень.
"Міністерство оборони Росії постійно намагається запровадити інформаційну політику, яка б надавала обмежену інформацію про лінію фронту протягом усієї війни. Якщо ця тенденція збережеться, зміна міноборони Росії у звітності може відображати ширші зусилля щодо цензури російських звітів про війну та уніфікації власного наративу", - додали аналітики.
- Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що у Кремля зросли зусилля щодо заборони росіянам віртуальних приватних мереж (VPN). Таким чином вони позбавляють громадян об'єктивних джерел інформації.
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