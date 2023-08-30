ISW: Російське міноборони посилює цензуру щодо висвітлення війни в Україні

Про це пише Інститут вивчення війни.

Міноборони РФ нещодавно змінило стиль своїх щоденних звітів, щоб зменшити кількість інформації про війну в Україні.

Раніше міноборони Росії оприлюднило щоденний звіт, який відрізнялася від інших пресслужб кожного російського угруповання військ. Однак пресцентри кожного з російських угруповань 29 серпня оприлюднили текст, повністю скопійований із загальної щоденної обстановки, замість власних оригінальних зведень.

"Міністерство оборони Росії постійно намагається запровадити інформаційну політику, яка б надавала обмежену інформацію про лінію фронту протягом усієї війни. Якщо ця тенденція збережеться, зміна міноборони Росії у звітності може відображати ширші зусилля щодо цензури російських звітів про війну та уніфікації власного наративу", - додали аналітики.