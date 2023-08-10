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Війна з Росією: хроніка
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Влада РФ намагається посилити цензуру, залякує росіян щодо використання VPN, - британська розвідка

10 серпня, 2023 четвер
09:30
Війна з Росією VPN-сервіс

Протягом останнього тижня у Кремля зросли зусилля щодо заборони росіянам віртуальних приватних мереж (VPN). Таким чином вони позбавляють громадян об'єктивних джерел інформації

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що звіти свідчать про те, що багато популярних VPN стали непридатними для використання в деяких регіонах Росії.

Віртуальні приватні мережі дозволяють користувачам заплутати свій доступ до Інтернету, зберегти конфіденційність та обійти державну цензуру.

За даними розвідки, VPN надзвичайно популярний в Росії попри те, що вони є незаконними з 2017 року. Вони дозволяють користувачам отримувати доступ до об'єктивних міжнародних джерел новин та інформацію про війну в Україні.

"VPN, ймовірно, представляє найбільшу вразливість у спробах російської держави мати контроль над інформацією", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що крім посилення технічних збоїв, російська держава також розпочала інформаційну кампанію, намагаючись залякати громадян, щоб вони уникали VPN, стверджуючи, що це ставить під загрозу їхні персональні дані.

Росія
цензура
Велика Британiя
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