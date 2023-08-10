Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що звіти свідчать про те, що багато популярних VPN стали непридатними для використання в деяких регіонах Росії.

Віртуальні приватні мережі дозволяють користувачам заплутати свій доступ до Інтернету, зберегти конфіденційність та обійти державну цензуру.

За даними розвідки, VPN надзвичайно популярний в Росії попри те, що вони є незаконними з 2017 року. Вони дозволяють користувачам отримувати доступ до об'єктивних міжнародних джерел новин та інформацію про війну в Україні.

"VPN, ймовірно, представляє найбільшу вразливість у спробах російської держави мати контроль над інформацією", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що крім посилення технічних збоїв, російська держава також розпочала інформаційну кампанію, намагаючись залякати громадян, щоб вони уникали VPN, стверджуючи, що це ставить під загрозу їхні персональні дані.