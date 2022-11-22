Страх перед "соціальними конфліктами" та критикою війни: Росія посилює контроль над інфопростором, - ISW
Російська влада продовжує посилювати контроль над інформаційним простором, який все більше наповнюється критикою на адресу російських військових
Про це пишуть у черговому зведенні експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).
Як відзначив один із російських "воєнкорів", якого цитує ISW, Росія в інформаційному протистоянні із Заходом виглядає "як кошеня проти носорога".
Газета "Комерсант" у понеділок повідомила, що Держдума до кінця року може розглянути законопроєкт про регулювання рекомендаційних алгоритмів в інтернеті, який дозволить владі відключати конкретні алгоритми.
Під дію законопроєкт можуть потрапити соцмережі, відеохостинги, онлайн-кінотеатри, пошукові системи, маркетплейси та інші сервіси.
Повідомляється, що регулювання алгоритмів обговорювалося ще до війни в Україні та було націлене насамперед на західні соцмережі – на думку депутатів, контент, підібраний на основі рекомендаційних алгоритмів, "підвищує ризики соціальних конфліктів".
Держдума, ймовірно, таким чином намагається усунути сумніви щодо здатності Кремля викладати та відстоювати дії Росії в Україні перед внутрішньою аудиторією, а також створити прямий засіб протидії внутрішнім та зовнішнім джерелам незгоди в інтернеті, зазначають експерти ISW.
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