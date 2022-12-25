ISW: Російські силовики виправдовують вилучення майна олігархів, щоб спонсорувати війну
Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що силовики в РФ можуть формувати інформаційні умови для виправдання націоналізації майна російських олігархів на фінансування війни
Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що голова ПВК Вагнера Євген Пригожин відвідав похорон свого найманця в Санкт-Петербурзі 24 грудня. Там він заявив, що Росія має націоналізувати майно еліт, які ігнорують або не підтримують війну.
Фінансист Вагнера додав: заможні люди згодні з концепцією домінування в РФ "західних кураторів" і порівняв нинішню олігархію з Росією 90-х років.
"Останніми тижнями Пригожин розпалив скандал щодо поховання військовослужбовця Вагнера, аби просувати свої політичні цілі. Зокрема такі як легалізація Вагнера в Росії й перерозподіл багатств. Його заяви на похороні набули значного розголосу в російському Інтернеті", - мовиться у звіті.
Володимир Путін також частково "атакував" олігархів РФ: за словами Путіна, серед патріотичної більшості є бізнесмени, які не поділяють його настроїв. Також він заявив, заявив, що росіяни, які виводять російські гроші з-за кордону і не мають зв’язку з країною, "є небезпекою" для Росії.
Експерти нагадують, що сам президент РФ "націоналізував" великий бізнес на початку 2000-х, аби посилити власну авторитарну клептократію.
- Аналітики раніше інформували, що Євген Пригожин намагається збільшити роль своєї компанії в російських військових операціях на території України, щоб утвердитися як центральна фігура російської ультранаціоналістичної спільноти, яка підтримує війну .
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