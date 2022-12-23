Про це вважає Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, 22 грудня речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що група Вагнера отримала партію зброї з Північної Кореї для посилення російських сил в Україні.

Кірбі також розповів, що Пригожин витрачає понад $100 млн на місяць на фінансування операцій Вагнера в Україні і що ПВК наразі налічує в Україні 50 тис. осіб, включаючи 10 тис. контрактників і 40 тис. засуджених, яких завербували у російських в'язницях.

Пригожин задля посилення свого впливу, ймовірно, намагається використати свої паралельні військові структури для забезпечення російських військових можливостями, яких наразі їм бракує, кажуть в Інституті.

"Повідомлення про постачання Північною Кореєю зброї російським військовим через групу Вагнера можуть свідчити про те, що Пригожин намагається використати свою приватну військову компанію для поставок іноземної зброї, яку російському міністерству оборони було б складніше закупати офіційно. Пригожин також, ймовірно, виділяє значну кількість особового складу і ресурсів для операцій групи Вагнера у районі Бахмута в надії забезпечити російським військовим оперативний успіх, якого їм не вдалося досягти біля Бахмута, а також на ширшому театрі бойових дій в Україні", – йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що Пригожин, ймовірно, має амбітні політичні амбіції та прагне скористатися потребою Кремля в більш боєздатних силах для накопичення впливу на ультранаціоналістичний електорат, який він сподівається використати.

"Переслідуючи політичні цілі, Пригожин, ймовірно, продовжить розширювати роль групи Вагнера у війні в Україні", – додають американські експерти.

Як відомо, 22 грудня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Північна Корея минулому місяці поставила Росії партію ракет та снарядів, яку оплатила ПВК Вагнера. Такі постачання зброї КНДР є прямим порушення резолюції Ради Безпеки ООН.

Проте міністерство закордонних справ Північної Кореї спростовує повідомлення про те, що Пхеньян передавав Росії озброєння.

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