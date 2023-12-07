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ISW: Сили оборони продовжують зміцнювати угрупування на лівобережжі Херсонщини

7 грудня, 2023 четвер
06:54
Війна з Росією

Українські військові продовжують наземні операції на лівобережжі Херсонської області. ЗСУ укріплюють плацдарм та зміцнюють свої угрупування

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Російські пропагандисти стверджували, що штурмові групи ЗСУ кілька разів намагалися просунутися на південь від Кринок і укріпили плацдарм на південний схід від населеного пункту. Також українські сили продовжують зміцнювати своє угруповання в самих Кринках.

Зазначається, що Сили оборони також утримують позиції біля Антонівського мосту та поблизу Козачих Лагерів, і ефективно контролюють лісові масиви, острови та берегову лінію вздовж річки Конка.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 5 грудня, підтверджують, що російські війська утримують позиції на островах у річці Дніпро на південь від Веленського Херсонської області. Однак ці кадри не свідчать про те, що російські сили нещодавно просунулися в цьому районі, і вони, ймовірно, утримували ці позиції протягом деякого часу", - пишуть аналітики.

  • ISW пише, що Сили оборони продовжують операцію на лівобережжі Херсонщини та намагаються наступати південніше Кринок. 
  • 4 грудня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби російські окупанти найбільше атакували Авдіївський напрямок - 15 атак. Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області та продовжують завдавати удари по позиціях РФ.
Україна
російська армія
ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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