ISW: Сили оборони продовжують зміцнювати угрупування на лівобережжі Херсонщини

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Російські пропагандисти стверджували, що штурмові групи ЗСУ кілька разів намагалися просунутися на південь від Кринок і укріпили плацдарм на південний схід від населеного пункту. Також українські сили продовжують зміцнювати своє угруповання в самих Кринках.

Зазначається, що Сили оборони також утримують позиції біля Антонівського мосту та поблизу Козачих Лагерів, і ефективно контролюють лісові масиви, острови та берегову лінію вздовж річки Конка.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 5 грудня, підтверджують, що російські війська утримують позиції на островах у річці Дніпро на південь від Веленського Херсонської області. Однак ці кадри не свідчать про те, що російські сили нещодавно просунулися в цьому районі, і вони, ймовірно, утримували ці позиції протягом деякого часу", - пишуть аналітики.