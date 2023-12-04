На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 15 російських атак, протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 4 грудня.

"Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення.

Ворожі обстріли України

Росіяни завдали 5 ракетних та 44 авіаційні удари, здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 10 БпЛА типу “Shahed-136/131”, 6 ворожих дронів та керовану ракету Х-59 знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Клюси, Прогрес, Сергіївське Чернігівської області; Атинське, Миропільське, Грабовське, Порозок, Попівка Сумської області; Червона Зоря, Плетенівка, Красне Перше Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане Харківської області та Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку, Сили оборони в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області, відбили 8 атак ворога який. за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Спірне, Виїмка Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області відбито 9 атак противника. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни, в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області відбили 15 атак ворога, який безрезультатно, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Степове, Карлівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати ворога, який в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, за підтримки авіації, здійснив 14 безрезультатних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області як Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку, Сили оборони в районі Роботиного Запорізької області відбили всі атаки противника, який намагався відновити втрачене положення. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Кам'янського Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Залізничне, Роботине, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали такі населені пункти, як Інженерне, Антонівка, Дніпровське, Новодмитрівка Херсонської області та місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

ЗСУ б'ють по районах зосередження особового складу, озброєння і техніки окупантів

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 7 артилерійських засобах противника.