Війська РФ за добу втратили 5 танків, 12 артсистем і 770 солдатів, - Генштаб

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 4 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

особового складу - близько 332 810 (+770) осіб,

танків ‒ 5580 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 10 401 (+5)

артилерійських систем – 7961 (+12)

РСЗВ – 913 (+0)

засобів ППО ‒ 602 (+0)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22)

крилатих ракет ‒ 1569 (+0)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 451 (+19)

спеціальної техніки ‒ 1141 (+1)

На фронті відбулося 68 боєзіткнень, найбільше атак ЗСУ відбили на Авдіївському та Бахмутському напрямках

Так, за даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 8 атак.

На Шахтарському напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного. Також наші захисники відбили 3 атаки противника в районі Новопокровки Запорізької області.

Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Окупанти завдали ракетного удару по Україні і випустив "шахеди"

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 45 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби в ночі російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану ракету Х-59 та 12 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 10 ударних БПЛА.

У ніч на 4 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 21 БпЛА типу Shahed-136/131. 16 ворожих дронів та керовану ракету Х-59 знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Серебрянське лісництво Луганської області, Спірне, Кліщіївка, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області та Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ЗСУ уразили 8 районів скупчення росіян та ЗРК "Панцир"

Своєю чергою протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 2 по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир".