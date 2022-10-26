ISW сказав, що хоче приховати Пригожин, критикуючи Міноборони РФ

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Вплив Пригожина в інформаційному просторі проявляється через позитивне зображення сил Вагнера, попри те, що вони не змогли досягти значних успіхів у районі Бахмута. Сили Вагнера ще не досягли Бахмута, попри бої там з початку літа, і, як повідомляється, зазнають значних втрат", - кажуть аналітики.

Зазначається, що сам Пригожин визнавав, що війська Вагнера просуваються на 100-200 метрів на день, що, за його словами, "є нормою сучасної війни". А сили Вагнера страждають від тих самих проблем із постачанням і якістю військ, за які Пригожин критикує російське МО.

Експерти наголошують, що Пригожин заперечував, що бачив відео, на якому війська Вагнера скаржаться на нестачу їжі та припасів. Своєю чергою у Головному управлінні військової розвідки України (ГУР) зазначили, що новобранці Вагнера хворіють на серйозні інфекційні захворювання, такі як ВІЛ та гепатит С.

ISW каже, що Пригожин, ймовірно, використовує дедалі більше платформ для посилення позиції в інформаційному просторі. Путінський режим багато в чому залежить від монополізації державного інформаційного простору, але Пригожин все більше кидає виклик цій монополії.

Так, Пригожин формує потрібні наративи серед військкорів, постійно відволікаючи увагу від своїх сил, принижуючи російське військове командування.

"Він, ймовірно, збереже перевагу, попри те, що його сили не просуваються вперед, враховуючи російські інформаційні обмеження щодо російського МО", - йдеться у звіті.

Тісна взаємодія Пригожина зі ЗМІ та інтернет-спільнотою дозволяє йому реагувати на будь-яку критику чи несприятливі наративи в режимі реального часу, на відміну від Міноборони Росії чи Кремля, пишуть аналітики.

На їхню думку, невдоволення силовиків діями Росії в Україні вказує на те, що президент Росії Володимир Путін продовжуватиме боротися за умиротворення прихильників війни у довгостроковій перспективі.

Раніше в Інституті вивчення війни писали, що Пригожин все більше і більше має вплив у Росії. Аналітики наголошують, що військова структура, до створення якої він залучив Ігоря Гіркіна, в перспективі може загрожувати режиму Володимира Путіна.

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