English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією ISW сказав, що хоче приховати Пригожин, критикуючи Міноборони РФ

ISW сказав, що хоче приховати Пригожин, критикуючи Міноборони РФ

26 жовтня, 2022 середа
07:25
війна з Росією Євген Пригожин

Бізнесмен, власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин публічно критикує Міноборони Росії, щоб приховати відсутність так званих перемог своїх найманців під Бахмутом

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Вплив Пригожина в інформаційному просторі проявляється через позитивне зображення сил Вагнера, попри те, що вони не змогли досягти значних успіхів у районі Бахмута. Сили Вагнера ще не досягли Бахмута, попри бої там з початку літа, і, як повідомляється, зазнають значних втрат", - кажуть аналітики.

Зазначається, що сам Пригожин визнавав, що війська Вагнера просуваються на 100-200 метрів на день, що, за його словами, "є нормою сучасної війни". А сили Вагнера страждають від тих самих проблем із постачанням і якістю військ, за які Пригожин критикує російське МО.

Експерти наголошують, що Пригожин заперечував, що бачив відео, на якому війська Вагнера скаржаться на нестачу їжі та припасів. Своєю чергою у Головному управлінні військової розвідки України (ГУР) зазначили, що новобранці Вагнера хворіють на серйозні інфекційні захворювання, такі як ВІЛ та гепатит С.

ISW каже, що Пригожин, ймовірно, використовує дедалі більше платформ для посилення позиції в інформаційному просторі. Путінський режим багато в чому залежить від монополізації державного інформаційного простору, але Пригожин все більше кидає виклик цій монополії.

Так, Пригожин формує потрібні наративи серед військкорів, постійно відволікаючи увагу від своїх сил, принижуючи російське військове командування.

"Він, ймовірно, збереже перевагу, попри те, що його сили не просуваються вперед, враховуючи російські інформаційні обмеження щодо російського МО", - йдеться у звіті. 

Тісна взаємодія Пригожина зі ЗМІ та інтернет-спільнотою дозволяє йому реагувати на будь-яку критику чи несприятливі наративи в режимі реального часу, на відміну від Міноборони Росії чи Кремля, пишуть аналітики.

На їхню думку, невдоволення силовиків діями Росії в Україні вказує на те, що президент Росії Володимир Путін продовжуватиме боротися за умиротворення прихильників війни у довгостроковій перспективі.

  • Раніше в Інституті вивчення війни писали, що Пригожин все більше і більше має вплив у Росії. Аналітики наголошують, що військова структура, до створення якої він залучив Ігоря Гіркіна, в перспективі може загрожувати режиму Володимира Путіна.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
російська армія
Вагнергейт
Військові новини
Читайте також:
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
25 жовтня, 2022 вiвторок
Хто покривав роботу Богуслаєва на Росію усі ці роки?
лукашенко з путіним
24 жовтня, 2022 понедiлок
"Питання кількох місяців": білоруська журналістка Радіна про вступ Білорусі у війну проти України
24 жовтня, 2022 понедiлок
США не можуть надавати іншим країнам необмежену допомогу, – американська конгресвумен Мейс
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.63
    Купівля 39.63
    Продаж 40.45
  • EUR
    Купівля 38.25
    Продаж 39.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
26 жовтня
07:54
Наслідки ракетного удару РФ по Дніпру
Російський ракетний удар по Дніпру: кількість поранених зросла до чотирьох
07:51
окупанти
Росія шукає додаткові джерела поповнення бойових втрат, - Генштаб ЗСУ
07:38
втрати окупантів
На Луганщині ЗСУ знищили понад 20 окупантів і їхній склад із боєприпасами
07:06
Російські боєприпаси у школі
На території школи деокупованої Херсонщини виявили 50 невикористаних боєприпасів і техніку окупантів
06:38
Сергій Міхайлов
В Україні знищили комбата, підполковника і кількох лейтенантів армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
06:36
Ентоні Блінкен
Держсек США Блінкен назвав неправдивими заяви РФ про "брудну бомбу"
06:10
"Баварія" - "Барселона", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 26 жовтня
05:58
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію
ISW: Влада РФ використає оголошення воєнного стану для полегшення мобілізації
05:28
радбез ООН
РФ не надала жодних доказів щодо можливого застосування Україною "брудної бомби", - представник Британії в ООН
05:05
Ліонель Мессі, ПСЖ, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 25 жовтня
04:40
Російський підводний човен. Ілюстрація
Росія підводним човном посилила корабельне угруповання у Чорному морі, - ОК "Південь"
04:07
техніка окупантів
Росіяни намагались прорвати позиції ЗСУ на Півдні: відбувся стрілецький бій, атаки відбито, ворог з втратами відступив
03:59
Херсонська область
Росія обстріляла деокуповану Трифонівку на Херсонщині, також постраждала Нікопольщина
03:29
ЗСУ
На південному фронті ЗСУ знищили російський ЗРК "Тор" та склад з боєприпасами
02:53
Джо Байден ООН
Байден втретє щепився бустерною дозою вакцини проти коронавірусу
02:25
Олексій Резніков
Погодні умови: Резніков пояснив, що негативно впливає на контрнаступ ЗСУ на Херсонщині
02:18
Пожежа у Санкт-Петербурзі
У Санкт-Петербурзі сталась масштабна пожежа на складі. Горить 12 тис. кв. м.
01:50
Михайло Мудрик, Шахтар - Реал, Ліга чемпіонів
"Шахтар" вимагає за Мудрика щонайменше 70 млн євро, - журналіст Бурбас
01:30
Сумщина
Росія масово тероризує Сумщину: за день зафіксовано 12 обстрілів, агресор випустив 106 снарядів
01:13
ЗСУ
ЗСУ знищили бази росіян у Каховському і Херсонському районах
01:02
У латвійській Лієпаї знесли третій радянський пам'ятник. У Росії планують дати "правову оцінку" демонтажу
00:57
Інфографіка
"Шахтар", Тарас Степаненко, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Шахтаря" перед останнім туром
00:46
Фейк, Росія
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 жовтня
00:33
Рафаель Леау, "Мілан" - "Динамо" Загреб. Ліга чемпіонів
"Мілан" розтрощив загребське "Динамо" в Лізі чемпіонів
00:17
землетрус
На Філіппінах стався сильний землетрус 
00:01
Матч Шахтар - Селтік, Ліга чемпіонів
"Шахтар" зіграв внічию зі "Селтіком" і гарантував собі вихід у плей-офф єврокубків
2022, вiвторок
25 жовтня
23:59
Оновлено
іранські дрони-камікадзе "Шахід-136"
Зенітники збили над Херсонщиною два "шахіди", ще один - над Дніпропетровщиною
23:54
Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції
Для ремонту пасажирських літаків у РФ пропонують використовувати піратські запчастини
23:30
Оновлено
Дніпро обстріл 25 жовтня
Росіяни атакували Дніпро: уламки снаряду впали на АЗС, загинула вагітна жінка та працівник заправки, трьох людей поранено
23:26
Володимир Зеленський
Вірю, що одного дня позицію України почують ізраїльські політики, як уже почуло суспільство Ізраїлю, - Зеленський
23:23
Оновлено
Володимир Зеленський
"Ціную, що перший дзвінок прем'єра Британії був в Україну": Зеленський запросив Ріші Сунака відвідати Київ 
22:58
радбез ООН
Біолабораторії й іранські дрони. Росія запросила ще два засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні
22:50
ЗСУ
У Каїрах на Херсонщині ЗСУ знищили близько 30 окупантів, ще понад сотня залишилися під завалами 
22:38
Ілон Маск
Ілон Маск планує закрити угоду з Twitter у п'ятницю, – Bloomberg
22:37
Джо Байден
Ізраїль передасть США докази використання іранських безпілотників в Україні, - ЗМІ
22:29
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Російські вбивці "на дистанційці" та обізнані комірники Мотор-Січі. Колонка Сергія Згурця
22:27
Джо Байден ООН
Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, це буде "надзвичайно серйозна помилка", – Байден
22:12
Володимир Путін
Очільник РПЦ Кирило назвав Путіна борцем з Антихристом
22:07
Оновлено
Штайнмаєр у Києві зустрівся зі Зеленським
Штайнмаєр у Києві: Німеччина додатково надасть Україні 2 установки MARS, 4 гаубиці й нові системи ППО
21:48
мобілізовані росіяни
На Запоріжжі свіжомобілізовані росіяни вишукують у населення харчі й можливість помитися
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV