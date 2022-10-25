Про це у своєму звіті за 24 жовтня пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Пригожин продовжує набирати владу і створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна - принаймні в інформаційному просторі", - йдеться у повідомленні.

Так, зазначається, що Пригожин рекрутує добровольчий батальйон, у який тепер улаштувався колишній "ватажок ДНР" Ігор Гіркін.

"Гіркін є запеклим критиком російського вищого військового командування та помітною фігурою серед російських ультранаціоналістів, які брали участь в анексії Криму чи незаконному захопленні Росією української території на Донбасі у 2014 році. Мілблогери відзначають, що структура ЗС РФ Сили довго не дозволяли Гіркіну сформувати свій власний добровольчий батальйон через відсутність постачання та інші бюрократичні обмеження, тоді як Пригожин має розкіш керувати силами Вагнера без прямого контролю з боку міністерства оборони Росії", - зауважують експерти.

ISW наголошує, що бізнесмен займає винятково вигідну позицію в російській державній структурі та інформаційному просторі, що дозволяє йому розширювати свій електорат у Росії швидше, ніж опальне російське вище військове командування. Адже Пригожин може вільно рекламувати себе та свої війська, критикуючи кремлівських чиновників чи збройні сили Росії.

Путін залежить від сил Вагнера в Бахмуті та, ймовірно, намагається задобрити Пригожина, попри те, що він підриває звичайні російські війська. Так, Пригожин в одному з інтерв’ю саркастично заявив, що будує "лінію Вагнера", щоб збройні сили Росії, які "ховаються за спинами Вагнера", почувалися в безпеці, йдеться у звіті.

"Пригожин часто критикує російську армію в інтерв’ю російським онлайн-виданням і в каналах Telegram, пов’язаних з Вагнером, що дозволяє йому охоплювати аудиторію та спілкуватися з аудиторією, недоступною для російського Міноборони, яке обмежене у своїх публічних заявах і засоби комунікації", - кажуть в Інституті.

Він також отримує вигоду від того, що не займає офіційної відповідальної посади. Він не керує жодною російською віссю в Україні й не відповідає за будь-яку серйозну бюрократичну роботу. Також може вільно критикувати тих, хто займає владні посади, не боячись, що будь-хто може вказати на те, за що він несе конкретну відповідальність, чого він не досяг.

"Пригожин, мабуть, дистанціювався від свого колеги, лідера Чечні Рамзана Кадирова, після того, як їхня спільна критика російського вищого військового командування 1 жовтня привернула велику увагу. Ця риторична зміна може свідчити про те, що Кадиров втрачає вплив і авторитет і може боятися втрати контролю над Чеченською Республікою на тлі зростаючого несхвалення чеченської громадськості його вимог щодо підтримки війни Путіна", - зазначають експерти.

Також збройні сили Росії продовжують мучити расизм і фанатизм, збільшуючи ймовірність етнічних конфліктів.

"Расова та релігійна напруженість також може допомогти пояснити відносне заспокоєння Кадирова та очевидне відокремлення Пригожина від нього", - додають в Інституті.

Раніше чеченський лідер Рамзан Кадиров і бізнесмен, власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин розкритикували військове командування РФ після звільнення українськими воїнами Лимана на Донеччині.

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