Італії запропонували зіграти з Аргентиною у матчі за Суперкубок світу
Конфедерація футболу Південної Америки домовляється з УЄФА про організацію матчу між Італією та Аргентиною за Суперкубок світу
Про це повідомив журналіст Сезар Луїс Мерло у twitter.
За його інформацією, КОНМЕБОЛ (Конфедерація футболу Південної Америки) веде переговори з УЄФА (Союзом європейських футбольних асоціацій) про організацію матчу між континентальними чемпіонами - Італією та Аргентиною.
Очікується, що збірні можуть зустрітися у 2022 році.
Збірна Аргентини 11 липня перемогла у фіналі Кубка Америки Бразилію - 1:0. Італія, також минулої неділі, переграла у вирішальному матчі Євро-2020 Англію у серії післяматчевих пенальті - 1:1 (3:2).
- Нагадаємо, 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.
- 11 липня Ліонель Мессі здобув перший у кар'єрі трофей з національною збірною Аргентини, завдяки перемозі у фіналі Кубка Америки над Бразилією.
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