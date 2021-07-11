Аргентина перемогла Бразилію у фіналі Кубка Америки, Мессі здобув перший у кар'єрі трофей зі збірною

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фіналі Кубка Америки у Ріо-де-Жанейро на стадіоні "Маракана" Аргентина здолала Бразилію з рахунком 1:0. Переможний гол на 22-й хвилині забив Анхель Ді Марія.

Цей трофей став для Ліонеля Мессі першим у кар'єрі у складі національної команди. Раніше Мессі у складі збірної Аргентини ставав володарем срібної нагороди чемпіонату світу 2014 року. Також він тричі брав срібло Кубка Америки (2007, 2015, 2016).

У нинішньому розіграші Кубка Америки 34-річний Мессі зіграв 7 матчів, забив 4 голи і зробив 5 результативних передач.

До цього у активі Мессі було лише золото Олімпіади-2008, яке він виграв у складі олімпійської збірної Аргентини.