Аргентина перемогла по пенальті Колумбію та вийшла у фіналі Кубка Америки на Бразилію

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі Кубка Америки у Бразиліа збірну Аргентини на 7-й хвилині вивів вперед Лаутаро Мартінес. У колумбійців на 61-й хвилині відзначився Луїс Діас. Основний час завершився внічию 1:1. У серії післяматчевих пенальті точнішими виявилися аргентинські футболісти. Переможний одинадцятиметровий реалізував Лаутаро Мартінес, а аргентинський голкіпер Даміан Мартінес відбив удар Едвіна Кардони.

У колумбійців з пенальті також схибили Хуан Куадрадо та Мігель Борха, у аргентинців забили Ліонель Мессі та Леандро Паредес.

У фіналі Кубка Америки збірна Аргентини у ніч проти 12 липня зустрінеться з Бразилією.

Кубок Америки

Півфінал

7 липня

Аргентина - Колумбія 4:3 (1:1, 3:2 - по пен.)



Голи: Л. Мартінес, 7 - Діас, 61