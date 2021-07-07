Аргентина перемогла по пенальті Колумбію та вийшла у фіналі Кубка Америки на Бразилію
Збірна Аргентини перемогла у серії післяматчевих пенальті Колумбію та вийшла до фіналу Кубка Америки, де зіграє з Бразилією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Кубка Америки у Бразиліа збірну Аргентини на 7-й хвилині вивів вперед Лаутаро Мартінес. У колумбійців на 61-й хвилині відзначився Луїс Діас. Основний час завершився внічию 1:1. У серії післяматчевих пенальті точнішими виявилися аргентинські футболісти. Переможний одинадцятиметровий реалізував Лаутаро Мартінес, а аргентинський голкіпер Даміан Мартінес відбив удар Едвіна Кардони.
У колумбійців з пенальті також схибили Хуан Куадрадо та Мігель Борха, у аргентинців забили Ліонель Мессі та Леандро Паредес.
У фіналі Кубка Америки збірна Аргентини у ніч проти 12 липня зустрінеться з Бразилією.
Кубок Америки
Півфінал
7 липня
Аргентина - Колумбія 4:3 (1:1, 3:2 - по пен.)
Голи: Л. Мартінес, 7 - Діас, 61
- Нагадаємо, 6 липня збірна Бразилії перемогла у півфіналі Кубка Америки Перу та стала першим фіналістом турніру.
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