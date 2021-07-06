Бразилія стала першим фіналістом Кубка Америки
Збірна Бразилії перемогла у півфіналі Кубка Америки Перу та стала першим фіналістом турніру
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Єдиний гол у грі, яка відбулася у Ріо-де-Жанейро, було забито на 35-й хвилині - відзначився Лукас Пакета, якому результативну передачу віддав Неймар.
Другий фіналіст визначиться в матчі між збірними Аргентини та Колумбії, який відбудеться в ніч проти середи, 7 липня.
На груповому етапі Кубка Америки Бразилія здобула три поспіль перемоги - над Венесуелою (3:0), Перу (4:0) та Колумбією (2:1) та зіграла внічию з Еквадором (1:1). У чвертьфіналі команда Тіте здолала Чилі - 1:0.
Кубок Америки
1/2 фіналу
6 липня
Бразилія - Перу 1:0
Гол: Пакета, 35
- Нагадаємо, 29 червня на Кубку Америки Ліонель Мессі став новим рекордсменом збірної Аргентини за кількістю зіграних матчів
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.12
Купівля 27.12Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 32.1Продаж 32.51
- Актуальне
- Важливе