Бразилія стала першим фіналістом Кубка Америки

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Єдиний гол у грі, яка відбулася у Ріо-де-Жанейро, було забито на 35-й хвилині - відзначився Лукас Пакета, якому результативну передачу віддав Неймар.

Другий фіналіст визначиться в матчі між збірними Аргентини та Колумбії, який відбудеться в ніч проти середи, 7 липня.

На груповому етапі Кубка Америки Бразилія здобула три поспіль перемоги - над Венесуелою (3:0), Перу (4:0) та Колумбією (2:1) та зіграла внічию з Еквадором (1:1). У чвертьфіналі команда Тіте здолала Чилі - 1:0.

Кубок Америки

1/2 фіналу

6 липня

Бразилія - Перу 1:0

Гол: Пакета, 35