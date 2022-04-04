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Італія долучиться до газових санкцій проти Росії

4 квітня, 2022 понедiлок
14:46
Економіка Луїджі Ді Майо

Після звірств російських окупантів у Бучі Італія готова підтримати санкції проти російського газу, заявив італійський міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо

Про це пише "Європейська правда" посиланням на заяву голови МЗС Італії Луїджі Ді Майо під час зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії у Загребі.

"Італія не накладе вето на російські газові санкції", - сказав він.

Частка російського газу в італійських поставках складає 40%. Після вторгнення РФ в Україну Італія намагається знайти альтернативи та диверсифікувати свої поставки, в тому числі за рахунок Азербайджан.

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газ
Італія
війна з Росією
санкцiї
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