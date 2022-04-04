Італія долучиться до газових санкцій проти Росії
Після звірств російських окупантів у Бучі Італія готова підтримати санкції проти російського газу, заявив італійський міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо
Про це пише "Європейська правда" посиланням на заяву голови МЗС Італії Луїджі Ді Майо під час зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії у Загребі.
"Італія не накладе вето на російські газові санкції", - сказав він.
Частка російського газу в італійських поставках складає 40%. Після вторгнення РФ в Україну Італія намагається знайти альтернативи та диверсифікувати свої поставки, в тому числі за рахунок Азербайджан.
- Нагадаємо, ЄС може запровадити ембарго на російські газ та нафту вже 6 квітня.
- Литва, Латвія та Естонія з 1 квітня відмовились від закупівлі газу у Росії.
- 2 квітня Bloomberg повідомив, що Росія у 2022 році може заробити майже $321 млрд на експорті енергоносіїв, якщо не буде запроваджено ембарго.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.27Продаж 32.85
- Актуальне
- Важливе