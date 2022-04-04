Італія долучиться до газових санкцій проти Росії

Про це пише "Європейська правда" посиланням на заяву голови МЗС Італії Луїджі Ді Майо під час зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії у Загребі.



"Італія не накладе вето на російські газові санкції", - сказав він.



Частка російського газу в італійських поставках складає 40%. Після вторгнення РФ в Україну Італія намагається знайти альтернативи та диверсифікувати свої поставки, в тому числі за рахунок Азербайджан.

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