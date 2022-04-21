Італія домовилася з Анголою про збільшення обсягів постачання газу, щоб якнайшвидше обмежити закупівлю його з Росії

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на AFP.



Ангола буде поступово нарощувати експорт газу до Італії, відповідні домовленості країни уклали в ході візиту в Анголу італійського міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо.



"Сьогодні ми досягли ще однієї важливої ​​домовленості з Анголою щодо збільшення постачання газу… Зобов’язання Італії диференціювати джерела постачання енергії підтверджується ", - сказав Ді Майо.

Деталі угоди, зокрема, про конкретні обсяги поставок, сторони не уточнюють. Однак попередньо італійський прем'єр Маріо Драгі озвучував, що зараз Італія закуповує в Росії газу для задоволення 45% своїх потреб.



"Ми більше не хочемо залежати від російського газу, тому що економічна залежність не повинна призвести до політичного підпорядкування", - раніше заявляв Драгі.

За його словами, "диверсифікація можлива і її можна здійснити за відносно короткий проміжок часу - швидше, ніж ми уявляли лише місяць тому".

Раніше Італія в рамках пошуку альтернатив російському газу і диверсифікації поставок енергоресурсу домовилася про збільшення імпорту газу з Алжиру.

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