Італія домовилася з Анголою про збільшення обсягів постачання газу, щоб якнайшвидше обмежити закупівлю його з Росії
У пошуках альтернативи російському газу Італія домовилася про поступове нарощування поставок блакитного палива з Анголи
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на AFP.
Ангола буде поступово нарощувати експорт газу до Італії, відповідні домовленості країни уклали в ході візиту в Анголу італійського міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо.
"Сьогодні ми досягли ще однієї важливої домовленості з Анголою щодо збільшення постачання газу… Зобов’язання Італії диференціювати джерела постачання енергії підтверджується ", - сказав Ді Майо.
Деталі угоди, зокрема, про конкретні обсяги поставок, сторони не уточнюють. Однак попередньо італійський прем'єр Маріо Драгі озвучував, що зараз Італія закуповує в Росії газу для задоволення 45% своїх потреб.
"Ми більше не хочемо залежати від російського газу, тому що економічна залежність не повинна призвести до політичного підпорядкування", - раніше заявляв Драгі.
За його словами, "диверсифікація можлива і її можна здійснити за відносно короткий проміжок часу - швидше, ніж ми уявляли лише місяць тому".
- Раніше Італія в рамках пошуку альтернатив російському газу і диверсифікації поставок енергоресурсу домовилася про збільшення імпорту газу з Алжиру.
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