Італія та Алжир уклали угоду про збільшення поставок газу на 40% для заміщення російського
Італія в рамках пошуку альтернатив російському газу і диверсифікації поставок енергоресурсу домовилася про збільшення імпорту газу з Алжиру
Про це повідомляє Reuters.
Італія уклала угоду з Алжиром про збільшення імпорту газу з цієї країни приблизно на 40%. Це перша значна угода в рамках пошуку альтернатив російському газу після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
Як прокоментував італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі, за цією угодою підуть і інші.
Близько 40% імпорту газу або 29 млрд куб.м цього палива Італія отримує з Росії. Зараз країна намагається знайти альтернативи російським поставкам. Країна намагається домовитися про альтернативні поставки з Конго, Анголою, Азербайджаном і Катаром.
- Нагадаємо, прем'єр Італії підтримав введення ембарго на російські газ та нафту.
- Естонія повністю припинить імпорт російського газу до кінця цього року.
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