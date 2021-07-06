Італія - Іспанія: склади команд на півфінал Євро-2020
Першого півфіналіста Євро-2020 у Лондоні на стадіоні "Вемблі" визначать збірні Італії та Іспанії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають фаворитом півфіналу Італію, на перемогу якої пропонують коефіцієнт 2,50, на нічию дають - 3,15, виграш Іспанії - 3,20. Ймовірність виходу до фіналу команди Манчіні - 1,75, того, що там зіграє команда Луїса Енріке - 2,15.
Італійці на шляху до фіналу перемогли на груповому раунді Туреччину (3:0), Швейцарію (3:0) та Уельс (1:0). У 1/8 фіналу команда Роберто Манчіні здолала в додатковий час Австрію (2:1), а в чвертьфіналі виявилася сильнішою за Бельгію (2:1).
Іспанці розпочали виступ на ЧЄ з нічиїх проти Швеції (0:0) та Польщі (1:1), а потім розгромили Словаччину (5:0). У 1/8 фіналу команда Луїса Енріке переграла у овертаймі Хорватію (5:3), а у чвертьфіналі здолала у серії післяматчевих пенальті Швейцарію (1:1, 3:1).
В іншому півфіналі збірна Англії зустрінеться 7 липня у Лондоні з Данією. Фінал пройде 11 липня.
Євро-2020
Півфінал
6 липня
Італія - Іспанія
Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон, Барелла, Жоржінью, Верратті, К'єза, Іммобіле, Інсіньє.
Іспанія: Сімон, Аспілікуета, Гарсія, Ляпорт, Альба, Коке, Бускетс, Педрі, Торрес, Оярсабаль, Ольмо.
Лондон, стадіон "Вемблі"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на телеканалі "Україна"
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Італія - Іспанія
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