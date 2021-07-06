Італія - Іспанія: склади команд на півфінал Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають фаворитом півфіналу Італію, на перемогу якої пропонують коефіцієнт 2,50, на нічию дають - 3,15, виграш Іспанії - 3,20. Ймовірність виходу до фіналу команди Манчіні - 1,75, того, що там зіграє команда Луїса Енріке - 2,15.



Італійці на шляху до фіналу перемогли на груповому раунді Туреччину (3:0), Швейцарію (3:0) та Уельс (1:0). У 1/8 фіналу команда Роберто Манчіні здолала в додатковий час Австрію (2:1), а в чвертьфіналі виявилася сильнішою за Бельгію (2:1).

Іспанці розпочали виступ на ЧЄ з нічиїх проти Швеції (0:0) та Польщі (1:1), а потім розгромили Словаччину (5:0). У 1/8 фіналу команда Луїса Енріке переграла у овертаймі Хорватію (5:3), а у чвертьфіналі здолала у серії післяматчевих пенальті Швейцарію (1:1, 3:1).



В іншому півфіналі збірна Англії зустрінеться 7 липня у Лондоні з Данією. Фінал пройде 11 липня.



Євро-2020



Півфінал



6 липня



Італія - Іспанія



Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон, Барелла, Жоржінью, Верратті, К'єза, Іммобіле, Інсіньє.



Іспанія: Сімон, Аспілікуета, Гарсія, Ляпорт, Альба, Коке, Бускетс, Педрі, Торрес, Оярсабаль, Ольмо.



Лондон, стадіон "Вемблі"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на телеканалі "Україна"



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Італія - Іспанія



