Про це передає Financial Times з посиланням на відповідь лідерки "Братів Італії" Джорджії Мелоні, після слів Берлусконі.

Раніше потенційний партнер Мелоні по урядовій коаліції Сільвіо Берлусконі, який відомий власною дружбою з Путіним, прямо звинуватив Україну та її президента Володимира Зеленського у війні проти Росії. Крім того, серед його недавніх заяв була теза про те, що "Путіна підштовхнув російський народ, партія, його міністри", а метою вторгнення було начебто утворити в Києві уряд "гідних людей".

На це Мелоні відповіла, що її уряд матиме "чітку, однозначну лінію зовнішньої політики", і вона вимагатиме "ясності" від усіх міністрів із цього питання.

"Італія повністю і з гордо піднятою головою є частиною Європи й НАТО. Той, хто не згоден із цим наріжним каменем, не може бути частиною уряду - навіть якщо це означає відмову від формування уряду. З нами в уряді Італія ніколи не буде слабкою ланкою на Заході, ненадійною нацією, настільки улюбленою нашими численними недоброзичливцями", - заявила Мелоні.

28 вересня президент України Володимир Зеленський привітав Джорджію Мелоні, яка є лідеркою правої партії "Брати Італії", що перемогла на виборах у парламент. Після перемоги на виборах в Італії вона пообіцяла підтримку Україні. Зеленський запросив очільницю майбутнього уряду Італії відвідати Україну з візитом.

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