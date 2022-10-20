"Італія не буде слабкою ланкою ЄС і НАТО": Мелоні відреагувала на слова Берлусконі, який звинуватив Зеленського у війні
Лідерка "Братів Італії" Мелоні після слів Берлусконі, який звинуватив Зеленського у війні заявила, що Італія не буде слабкою ланкою ЄС і НАТО
Про це передає Financial Times з посиланням на відповідь лідерки "Братів Італії" Джорджії Мелоні, після слів Берлусконі.
Раніше потенційний партнер Мелоні по урядовій коаліції Сільвіо Берлусконі, який відомий власною дружбою з Путіним, прямо звинуватив Україну та її президента Володимира Зеленського у війні проти Росії. Крім того, серед його недавніх заяв була теза про те, що "Путіна підштовхнув російський народ, партія, його міністри", а метою вторгнення було начебто утворити в Києві уряд "гідних людей".
На це Мелоні відповіла, що її уряд матиме "чітку, однозначну лінію зовнішньої політики", і вона вимагатиме "ясності" від усіх міністрів із цього питання.
"Італія повністю і з гордо піднятою головою є частиною Європи й НАТО. Той, хто не згоден із цим наріжним каменем, не може бути частиною уряду - навіть якщо це означає відмову від формування уряду. З нами в уряді Італія ніколи не буде слабкою ланкою на Заході, ненадійною нацією, настільки улюбленою нашими численними недоброзичливцями", - заявила Мелоні.
- 28 вересня президент України Володимир Зеленський привітав Джорджію Мелоні, яка є лідеркою правої партії "Брати Італії", що перемогла на виборах у парламент. Після перемоги на виборах в Італії вона пообіцяла підтримку Україні. Зеленський запросив очільницю майбутнього уряду Італії відвідати Україну з візитом.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.76
-
EUR
Купівля 38.39Продаж 39.42
- Актуальне
- Важливе