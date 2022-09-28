Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на twitter Зеленського.

"Вітаємо Джорджу Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах. Цінуємо сталу підтримку України з боку Італії в боротьбі з російською агресією. Розраховуємо на плідну співпрацю з новим італійським урядом", – написав президент України Володимир Зеленський італійською мовою.

Мелоні відреагувала на привітання Зеленського.

"Шановний Зеленський. Ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу. Будьте сильними і бережіть свою віру!", - написала лідерка правої партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні.

На виборах у парламент Італії партія "Браття Італії" набрала найбільше голосів - 26%. Їхні соратники - "Ліга" Маттео Сальвіні та "Forza Italia" Сільвіо Берлусконі - набрали по 9% і 8% відповідно.

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