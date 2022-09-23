Про це повідомляє Еспресо.TV!

Матч закінчився перемогою Італії з рахунком 1:0. Англія пропустила єдиний м'яч на 68-й хвилині, влучно по воротах британців пробив Джакомо Распадорі.

Після 5-ти матчів лідером групи 3 елітного дивізіону Ліги націй є Угорщина, яка набрала 10 очок. Слідом йде Італія - 8 балів. Третя позиція і 6 очок у Німеччини. Англія - четверта - 2 набраних бали.

Ліга націй

Дивізіон А. 5-й тур

23 вересня

Італія - Англія 1:0

Гол: Распадорі, 68

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