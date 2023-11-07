Італія побудує в Албанії центри прийому мігрантів з Африки
План Італії побудувати в Албанії центри прийому мігрантів, які прибувають морем, може стати зразком для угод між Європейським Союзом і країнами, що не є його членами, заявила у вівторок, 7 листопада, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні
Про це повідомляє Reuters.
Ця домовленість є першим прикладом того, що країна, яка не є членом ЄС, приймає мігрантів від імені країни ЄС.
Угода була оприлюднена Мелоні та її албанським колегою Еді Рамою і має на меті зменшити кількість мігрантів, які прибувають до Італії морським шляхом, що за рік зросла приблизно на 65% і становить понад 145 000 осіб.
"Я вважаю, що вона (ред. - угода) може стати моделлю співпраці між країнами ЄС і країнами, що не входять до ЄС, в управлінні міграційними потоками... Я думаю, що в цій угоді відчувається сміливий європейський дух", - заявила Мелоні.
Вона зазначила, що Європейська комісія була поінформована і не дала жодних негативних відгуків щодо цієї ініціативи.
Албанські центри спочатку прийматимуть близько 3 000 осіб, коли вони відкриються навесні 2024 року.
Албанський лідер заявив, що угоду з Італією ще потрібно втілити в життя, і спрогнозував, що переговори з африканськими країнами про репатріацію невдалих шукачів притулку будуть "найскладнішими".
Пізніше він висловив скептицизм щодо того, який вплив матиме ця угода.
"Вона нічого не вирішить, але вона (ред. - Мелоні) попросила нас про допомогу, і ми її надали", - сказав він.
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У суботу, 4 листопада, в Атлантичному океані, біля Канарських островів Іспанії було врятовано понад 500 мігрантів. Кількість людей, які прибули на архіпелаг цього року, наблизилася до історичного рекорду, зафіксованого 2006 року.
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