Італія побудує в Албанії центри прийому мігрантів з Африки

Про це повідомляє Reuters.

Ця домовленість є першим прикладом того, що країна, яка не є членом ЄС, приймає мігрантів від імені країни ЄС.

Угода була оприлюднена Мелоні та її албанським колегою Еді Рамою і має на меті зменшити кількість мігрантів, які прибувають до Італії морським шляхом, що за рік зросла приблизно на 65% і становить понад 145 000 осіб.

"Я вважаю, що вона (ред. - угода) може стати моделлю співпраці між країнами ЄС і країнами, що не входять до ЄС, в управлінні міграційними потоками... Я думаю, що в цій угоді відчувається сміливий європейський дух", - заявила Мелоні.

Вона зазначила, що Європейська комісія була поінформована і не дала жодних негативних відгуків щодо цієї ініціативи.

Албанські центри спочатку прийматимуть близько 3 000 осіб, коли вони відкриються навесні 2024 року.

Албанський лідер заявив, що угоду з Італією ще потрібно втілити в життя, і спрогнозував, що переговори з африканськими країнами про репатріацію невдалих шукачів притулку будуть "найскладнішими".

Пізніше він висловив скептицизм щодо того, який вплив матиме ця угода.

"Вона нічого не вирішить, але вона (ред. - Мелоні) попросила нас про допомогу, і ми її надали", - сказав він.