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Цього року до іспанських Канарських островів прибула рекордна кількість мігрантів з Африки

4 листопада, 2023 субота
15:34
Світ

У суботу, 4 листопада, в Атлантичному океані, біля Канарських островів Іспанії було врятовано понад 500 мігрантів. Кількість людей, які прибули на архіпелаг цього року, наблизилася до історичного рекорду, зафіксованого 2006 року

Про це повідомляє Reuters.

За повідомленням берегової охорони, серед врятованих з чотирьох човнів у водах Ель Ієрро, найменшого і найзахіднішого з Канарських островів, було знайдено два трупи.

Ще двоє людей померли пізніше в лікарні, повідомила Цивільна гвардія Іспанії, яка також брала участь у рятувальній операції.

Кількість прибулих останнім часом різко зросла, оскільки м'яка погода і спокійне море з вересня зробили більш реальними спроби здійснити все ще небезпечний міграційний перехід з Африки.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило в четвер, що загалом 30 705 нелегальних мігрантів досягли Канарських островів за перші 10 місяців цього року, що на 111% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Ця цифра порівнюється з річним рекордом у 31 678 мігрантів, які прибули на Канарські острови 2006 року, коли інші шляхи до Європи були заблоковані.

На Канарські острови припала більша частина з 43 290 нелегальних мігрантів, які прибули до Іспанії морем минулого року.

Іспанський уряд заявив, що створить додаткові місця для розміщення близько 3000 мігрантів у військових казармах, готелях і хостелах.

Довідково: Архіпелаг розташований приблизно за 100 км від західного узбережжя Африки. Його сім островів стали основним пунктом призначення для мігрантів з Сенегалу та інших африканських країн, які намагаються дістатися Іспанії, тікаючи від конфліктів або шукаючи кращого життя.

  • Для порівняння, 2021 року 7,5 тис. мігрантів здійснили небезпечний перехід від узбережжя Західної Африки до Канарських островів, які належать Іспанії. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Утім кількість мігрантів у 2020-му у вісім разів перевищила показник 2019 року. 
Іспанія
Африка
мігранти
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