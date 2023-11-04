Цього року до іспанських Канарських островів прибула рекордна кількість мігрантів з Африки

Про це повідомляє Reuters.

За повідомленням берегової охорони, серед врятованих з чотирьох човнів у водах Ель Ієрро, найменшого і найзахіднішого з Канарських островів, було знайдено два трупи.

Ще двоє людей померли пізніше в лікарні, повідомила Цивільна гвардія Іспанії, яка також брала участь у рятувальній операції.

Кількість прибулих останнім часом різко зросла, оскільки м'яка погода і спокійне море з вересня зробили більш реальними спроби здійснити все ще небезпечний міграційний перехід з Африки.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило в четвер, що загалом 30 705 нелегальних мігрантів досягли Канарських островів за перші 10 місяців цього року, що на 111% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Ця цифра порівнюється з річним рекордом у 31 678 мігрантів, які прибули на Канарські острови 2006 року, коли інші шляхи до Європи були заблоковані.

На Канарські острови припала більша частина з 43 290 нелегальних мігрантів, які прибули до Іспанії морем минулого року.

Іспанський уряд заявив, що створить додаткові місця для розміщення близько 3000 мігрантів у військових казармах, готелях і хостелах.

Довідково: Архіпелаг розташований приблизно за 100 км від західного узбережжя Африки. Його сім островів стали основним пунктом призначення для мігрантів з Сенегалу та інших африканських країн, які намагаються дістатися Іспанії, тікаючи від конфліктів або шукаючи кращого життя.