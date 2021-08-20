37 мігрантів загинули в океані, намагаючись досягти Канарських островів

Про це пише Reuters.



Тридцять сім мігрантів вважаються мертвими після того, як біля берегів іспанських Канарських островів перекинувся човен, де перевозилися десятки людей. Про це в четвер повідомили іспанські морські рятувальні служби.



Рятувальний гелікоптер, у якому перебувала 30-річна врятована жінка і два тіла загиблих мігрантів приземлилися в аеропорту Лас-Пальмас в столиці Канарських островів, після того, як вантажне судно виявило їх за 135 миль від узбережжя.



Жінка повідомила рятувальникам, що на борту шлюпки було 40 мігрантів, але морські рятувальні служби сказали, що поблизу місця перекидання судна не знайши нікого.



Жінку госпіталізували з важким зневодненням, повідомляє іспанське інформаційне агентство EFE.



У 2021 році 7,5 тис. мігрантів здійснили небезпечний перехід від узбережжя Західної Африки до Канарських островів, які належать Іспанії. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Втім кількість мігрантів у 2020 у вісім разів перевищила показник 2019 року.



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