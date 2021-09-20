Італія стала чемпіоном Європи з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Драматичний фінал закінчився з рахунком 3:2 на користь Італії. Після третього сету італійці програвали 1:2, але зуміли перевернути хід гри та тріумфувати над Словенією.



Італія вперше з 2005 року стала чемпіоном Європи. Словенці програли третій фінал поспіль. У 2015 році вони у вирішальному матчі поступилися Франції (0:3), а у 2019 році - Сербії (1:3).



У матчі за третє місце ЧЄ чоловіча збірна Польщі впевнено перемогла Сербію з рахунком 3:0.



Чемпіонат Європи-2021



Фінал



19 вересня



Словенія - Італія 2:3 (25:22, 20:25, 25:20, 20:25, 11:15)

Нагадаємо, 11 вересня збірна України поступилася Росії у 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу.

15 вересня чоловіча збірна Росії, яка вибила з чемпіонату Європи Україну, програла у чвертьфіналі турніру Польщі.