Польща помстилася Росії за поразку збірної України в плей-офф ЧЄ з волейболу
Чоловіча збірна Росії, яка вибила з чемпіонату Європи Україну, програла у чвертьфіналі турніру Польщі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 1/4 фіналу ЧЄ у Гданську Росія поступилася Польщі у трьох партіях - 0:3 (14:25, 24:26, 19:25).
У першому раунді плей-офф саме росіяни вибили з боротьби українців, яким завдали поразки з рахунком 3:1. На груповому раунді Україна грала в одній групі з Польщею та програла одному з фаворитів чемпіонату Європи з рахунком 0:3.
У півфіналі поляки зустрінуться з переможцем матчу Чехія - Словенія.
Чемпіонат Європи - 2021 проходить в чотирьох країнах - Польщі, Фінляндії, Чехії та Естонії.
Чинним переможцем турніру є Сербія.
Волейбол
Чемпіонат Європи. Чоловіки
1/4 фіналу
14 вересня
Росія - Польща - 0:3 (14:25, 24:26, 19:25)
- Нагадаємо, 11 вересня збірна України поступилася Росії у 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу.
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