Польща помстилася Росії за поразку збірної України в плей-офф ЧЄ з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 1/4 фіналу ЧЄ у Гданську Росія поступилася Польщі у трьох партіях - 0:3 (14:25, 24:26, 19:25).

У першому раунді плей-офф саме росіяни вибили з боротьби українців, яким завдали поразки з рахунком 3:1. На груповому раунді Україна грала в одній групі з Польщею та програла одному з фаворитів чемпіонату Європи з рахунком 0:3.

У півфіналі поляки зустрінуться з переможцем матчу Чехія - Словенія.

Чемпіонат Європи - 2021 проходить в чотирьох країнах - Польщі, Фінляндії, Чехії та Естонії.

Чинним переможцем турніру є Сербія.

Волейбол

Чемпіонат Європи. Чоловіки

1/4 фіналу

14 вересня

Росія - Польща - 0:3 (14:25, 24:26, 19:25)