Італія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Про це інформує очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Я вдячний Сенату Італії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цей важливий крок відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв і застерігає майбутні покоління від злочину геноциду", - написав Кулеба.