Італія визнала Голодомор геноцидом українського народу
26 липня стало відомо, що Сенат Італії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців
Про це інформує очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
"Я вдячний Сенату Італії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цей важливий крок відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв і застерігає майбутні покоління від злочину геноциду", - написав Кулеба.
- 28 червня парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу.
- 7 липня стало відомо, що Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу.
- Також це зробили: Люксембург, Велика Британія, Словенія, Франція, Австралія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Ірландія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Чехія, Ісландія, Хорватія, Словаччина, Європарламент та Балтійська Асамблея.
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