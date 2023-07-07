Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу

Про це він написав у twitter.

"Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів. Вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку українців у нашій боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу", - зазначив Зеленський.