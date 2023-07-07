Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу
Президент Володимир Зеленський подякував Палаті представників Нідерландів за визнання Голодомору геноцидом українського народу
Про це він написав у twitter.
"Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів. Вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку українців у нашій боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу", - зазначив Зеленський.
- 28 червня парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу.
- Також це зробили: Люксембург, Велика Британія, Словенія, Франція, Австралія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Ірландія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Чехія, Ісландія, Хорватія, Словаччина, Європарламент та Балтійська Асамблея.
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