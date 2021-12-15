Італія ввела обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для низки професій

Про це повідомляє dpa.



Обов'язкові щеплення запровадили для шкільних і адміністративних працівників, правоохоронців, військових і рятувальників.



За відмову від вакцинації з працівників знімуть заробітну плату. Їм також загрожує штраф до €1000 євро.



Працівникам сфери охорони здоров’я, вакцинованим у квітні, потрібно буде зробити ревакцинацію.



Ці правила будуть діяти до 15 січня 2022 року.



Зараз Італія зіткнулася з четвертою хвилею коронавірусу. У вівторок, 14 грудня, уряд зафіксував понад 20 тис. нових випадків зараження COVID-19 і 120 смертей.

6 грудня уряд Італії посилив карантинні обмеження для невакцинованих від COVID-19.