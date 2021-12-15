Італія ввела обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для низки професій
З середи, 15 грудня, Італія ввела обов'язкові щеплення від коронавірусу для деяких професій
Про це повідомляє dpa.
Обов'язкові щеплення запровадили для шкільних і адміністративних працівників, правоохоронців, військових і рятувальників.
За відмову від вакцинації з працівників знімуть заробітну плату. Їм також загрожує штраф до €1000 євро.
Працівникам сфери охорони здоров’я, вакцинованим у квітні, потрібно буде зробити ревакцинацію.
Ці правила будуть діяти до 15 січня 2022 року.
Зараз Італія зіткнулася з четвертою хвилею коронавірусу. У вівторок, 14 грудня, уряд зафіксував понад 20 тис. нових випадків зараження COVID-19 і 120 смертей.
- 6 грудня уряд Італії посилив карантинні обмеження для невакцинованих від COVID-19.
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