Італія посилила карантин для невакцинованих від COVID-19

Про це пише Reuters.



За новими правилами, лише вакцинованим або тим, хто нещодавно перехворів на коронавірус, можна відвідувати закриті приміщення в барах і ресторанах, музеї, кінотеатри та клуби, а також спортивні заходи.



Також зелений COVID-сертифікат матимуть ті невакциновані громадяни, які покажуть негативний тест на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 48 годин до цього.



Для поїздок у громадському транспорті італійцям знадобляться перепустки. За проїзд без них загрожує штраф $450.



Введення цих карантинних обмежень анонсували в листопаді, ще до виявлення штаму коронавірусу "Омікрон", через зростання кількості хворих на COVID-19.



Видання додає, що Італія має одні з найвищих показників вакцинації від коронавірусу у світі: 80% населення зробили принаймні одне щеплення, а близько 15% громадян вакцинувалися повністю.

Від 6 грудня в Україні також набули чинності нові правила карантину.

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