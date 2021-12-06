Італія посилила карантин для невакцинованих від COVID-19
У понеділок, 6 грудня, уряд Італії посилив карантинні обмеження для тих, хто не має щеплення від коронавірусу
Про це пише Reuters.
За новими правилами, лише вакцинованим або тим, хто нещодавно перехворів на коронавірус, можна відвідувати закриті приміщення в барах і ресторанах, музеї, кінотеатри та клуби, а також спортивні заходи.
Також зелений COVID-сертифікат матимуть ті невакциновані громадяни, які покажуть негативний тест на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 48 годин до цього.
Для поїздок у громадському транспорті італійцям знадобляться перепустки. За проїзд без них загрожує штраф $450.
Введення цих карантинних обмежень анонсували в листопаді, ще до виявлення штаму коронавірусу "Омікрон", через зростання кількості хворих на COVID-19.
Видання додає, що Італія має одні з найвищих показників вакцинації від коронавірусу у світі: 80% населення зробили принаймні одне щеплення, а близько 15% громадян вакцинувалися повністю.
- Від 6 грудня в Україні також набули чинності нові правила карантину.
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