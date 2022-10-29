Італійська партія "Ліга" веде маніпуляційну кампанію стосовно війни в Україні, - ЦПД
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що італійська партія "Ліга" поширює інформаційну маніпуляцію щодо війни в Україні
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram.
Італійський сенатор Массиміліано Ромео вважає, що долю України має колективно вирішувати світова спільнота. У ЦПД вважають, що цим твердженням він зневажає Україну та нівелює її міжнародну позицію як самостійної держави.
"Віце-прем'єр Італії Матео Сальвіні виступає проти санкцій щодо РФ. Політик поширює російський наратив, нібито санкції не діють. Він вважає, що "інструмент, який повинен був переконати Путіна, в підсумку йде на користь його економіці". Попри поширення російських наративів італійською партією "Ліга", прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні продовжує підтримувати Україну та поважає "беззастережне право українців визначати своє майбутнє", - йдеться у повідомленні.
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