Італійський історик знайшов міст із картини Леонардо да Вінчі "Мона Ліза"

Про це повідомляє CNN.

Італійський історик впевнений, що на картині "Мона Ліза" зображений міст Роміто, який знаходиться у тосканському містечку Латерина.

Для того, щоб продемонструвати схожість, Вінчеті зробив віртуальну реконструкцію мосту, проаналізував зображення з дрона та використав документи з державного архіву у Флоренції.

Раніше вважалося, що на картині "Мона Ліза" зображено село Понте-Буріано в італійському регіону Тоскана. Ця теорія стала центральним елементом місцевої туристичної кампанії.

Історик зазначив, що найважливішою деталлю є кількість арок. Міст на картині мав чотири арки, як і міст Роміто, натомість міст Буріано має шість арок, а міст Понте Боббіо в П’яченці — більше ніж шість арок.

Сьогодні від мосту Роміто залишилася лише одна арка, а також фундаменти на протилежному березі. За словами Вінчеті, документи родини Медічі у державному архіві Флоренції, свідчать, що цей міст активно працював між 1501 і 1503 роками, скорочуючи час подорожі між Ареццо, Ф'єзоле і Флоренцією.

Наразі в місті Латерина проживає близько 3 500 мешканців. Його мер Сімона Нері в захваті від відкриття і сподівається, що це привабить більше туристів.

"Ми дуже сподіваємося, що ця чудова новина заінтригує та захопить місцевих та іноземних туристів, усвідомлюючи, що це буде чудова можливість відновити туризм на нашій території, над якою ми можемо багато працювати, починаючи з натуралістичної, культурної та пам’ятної оцінки", - сказала Нері.

Раніше за натюрмортом на картині 1865 року французького художника Сезанна виявили прихований портрет.



