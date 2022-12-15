За натюрмортом на картині Сезанна майже 160 років ховався автопортрет

Про це повідомили в CNN.

"Натюрморт із хлібом і яйцями" 1865 року є частиною колекції Художнього музею Цинциннаті в США. Полотно створене в реалістичному стилі та натхненне періодом іспанського й фламандського бароко, що Сезанн застосував на початку своєї кар’єри.

Реставраторка музею звернула уваги на тріщини, які з'явилися в двох конкретних областях. Так, під шаром фарби проявилися білила, що не характерні для "темного" періоду французького художника. І фахівець Серена Уррі вирішила зробити сканування полотна під рентгенівським апаратом.

Коли скан повернули вертикально, з’явилося зображення людини, очі, лінія волосся та плечі виглядали як темні плями. Беручи до уваги положення тіла фігури, Уррі та її колеги по музею вважають, що це сам Сезанн.

У середині 1860-х років Сезанн розробляв нову техніку грубого малювання, часто використовуючи для нанесення кольору мастихін. Але чи був його прихований портрет невдалим експериментом, чи він просто повторно використав старе полотно, щоб заощадити гроші, залишається предметом припущень.

Наразі музей з нетерпінням чекає повернення "Натюрморту з хлібом та яйцями". З моменту знахідки Уррі очистив картину та розбавив лак на її поверхні. Полотно повертається до загального огляду разом із зображенням рентгенівського знімка 20 грудня.

Нагадаємо, Поль Сезанн (1839-1906) - французький художник, імпресіоніст і постімпресіоніст. Його ранні роботи відзначенні частим використанням мастихіна, деформованими формами та фантастичними сценами. Пізніше він захопився імпресіоністами. Загалом фонд робіт Сезанна сягає більш як 800 робіт маслом.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb