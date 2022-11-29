Італійський мільярдер пішов з посади президента "Ювентуса"

Про це повідомляє офіційний сайт "Ювентуса".

Разом з Андреа Аньєллі свої посади у клубу з Турина залишать усі члени ради директорів, із володарем "Золотого м'яча" Павелом Недведом, який був віцепрезидентом "Юве".

Рада директорів продовжить роботу до зборів акціонерів клубу, які відбудуться 18 січня 2023 року.

46-річний Андреа Аньєллі, статки якого оцінюються у $13 млрд, був президентом клубу з 2010 року. За цей час "Ювентус" дев'ять разів виграв чемпіонат Італії та двічі дістався фіналу Ліги чемпіонів.

Очікується, що новим президентом клубу стане директор Fiat з розвитку бізнесу Алессандро Насі.

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