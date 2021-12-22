Італійський топ-клуб знайшов у ПСЖ заміну українцю Миколенку

Про це повідомляє Footmercato.



Керівництво "Наполі" вже тривалий час шукає собі лівого захисника. Декілька років італійський топ-клуб цікавився українцем Віталієм Миколенком, але оборонець "Динамо" цієї зими стане футболістом "Евертона", тому неаполітанцям потрібно шукати альтернативу.



За інформацією джерела, новим кандидатом на трансфер в "Наполі" є Лейвін Курзава з ПСЖ, який програв конкуренцію Нуну Мендешу, Абду Діалло та Хуану Бернату. У цьому сезоні він зіграв лише 9 хвилин.



22-річний Віталій Миколенко є вихованцем "Динамо", зіграв за київський клуб 132 матчі, забив 7 голів та віддав 20 результативних передач. На його рахунку 21 матч за збірну України.

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