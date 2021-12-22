Італійський топ-клуб знайшов у ПСЖ заміну українцю Миколенку
Італійський "Наполі" цікавиться захисником французького ПСЖ Лейвіном Курзавою
Про це повідомляє Footmercato.
Керівництво "Наполі" вже тривалий час шукає собі лівого захисника. Декілька років італійський топ-клуб цікавився українцем Віталієм Миколенком, але оборонець "Динамо" цієї зими стане футболістом "Евертона", тому неаполітанцям потрібно шукати альтернативу.
За інформацією джерела, новим кандидатом на трансфер в "Наполі" є Лейвін Курзава з ПСЖ, який програв конкуренцію Нуну Мендешу, Абду Діалло та Хуану Бернату. У цьому сезоні він зіграв лише 9 хвилин.
22-річний Віталій Миколенко є вихованцем "Динамо", зіграв за київський клуб 132 матчі, забив 7 голів та віддав 20 результативних передач. На його рахунку 21 матч за збірну України.
- У серпні минулого року повідомлялося, що "Динамо" вимагає від італійського "Наполі" за оборонця Віталія Миколенка 35 млн євро.
- Нагадаємо, 20 грудня інсайдер Фабріціо Романо підтвердив, що Віталій Миколенко стане гравцем англійського "Евертона".
- 22 грудня головний тренер "Динамо" Мірча Луческу також підтвердив, що Миколенко перейде в "Евертон".
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