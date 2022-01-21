Івано-Франківщина перейде у "червону" зону карантину з 24 січня

Про це повідомив міністр КМУ Олег Немчінов у Telegram.



Він зазначив, що у п'ятницю, 21 січня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



"Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області", - написав Немчінов.

Нагадаємо, 19 січня Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що найближчою до введення "червоної" зони карантину є Івано-Франківська область.